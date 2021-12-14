Нардеп Шпак из "Слуги народа" вошла в МФО Разумкова

Народный депутат от фракции "Слуга народа" Любовь Шпак вошла в состав межфракционного объединения "Разумная политика" в Верховной Раде, сообщил председатель МФО, экс-спикер Дмитрий Разумков.

"МФО "Разумная политика" будет расширяться. Сегодня к нам присоединилась Любовь Александровна Шпак - это народный депутат от "Слуги народа". Я думаю, что это только начало нашей совместной работы, расширения и сотрудничества в пользу Верховной Рады Украины как институции, и, главное, в пользу всех этих людей, которые нас поддерживают", - сказал Разумков журналистам в кулуарах парламента во вторник.