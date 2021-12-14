Италия может сказать свое слово, которое точно услышат в Москве – Зеленский

Италия имеет достаточно политического веса, чтобы включиться в переговоры с РФ о мире в Европе и урегулировании ситуации на Донбассе, заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью итальянской газете La Repubblica, текст которого размешен на сайте главы государства.

"Итальянцы имеют не меньший политический вес для разговора с Россией о мире в Европе, чем другие государства, которые уже вовлечены в переговорные усилия. Впереди Рождество – и потому сейчас время, когда нужно как можно больше пытаться договориться о прекращении огня, освобождении пленных и создании условий для безопасного передвижения людей. Уверен, что Италия может сказать свое слово, которое точно услышат в Москве, и Владимир Путин не сможет это проигнорировать", - подчеркнул президент Украины.