Политика

11:48 14.12.2021

Италия может сказать свое слово, которое точно услышат в Москве – Зеленский

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Италия может сказать свое слово, которое точно услышат в Москве – Зеленский

Италия имеет достаточно политического веса, чтобы включиться в переговоры с РФ о мире в Европе и урегулировании ситуации на Донбассе, заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью итальянской газете La Repubblica, текст которого размешен на сайте главы государства.

"Итальянцы имеют не меньший политический вес для разговора с Россией о мире в Европе, чем другие государства, которые уже вовлечены в переговорные усилия. Впереди Рождество – и потому сейчас время, когда нужно как можно больше пытаться договориться о прекращении огня, освобождении пленных и создании условий для безопасного передвижения людей. Уверен, что Италия может сказать свое слово, которое точно услышат в Москве, и Владимир Путин не сможет это проигнорировать", - подчеркнул президент Украины.

Теги: #италия #переговоры #агрессия_рф #зеленский
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