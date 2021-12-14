"УДАР" поддерживает требование предпринимателей отсрочить введение обязательных кассовых аппаратов - заявление партии

Партия "УДАР Виталия Кличко" поддерживает требования предпринимателей и призывает власти отказаться от введения с 1 января обязательных "кассовых аппаратов" для бизнеса, говорится в заявлении на официальном сайте партии.

В "УДАР" убеждены, что дополнительная фискализация во время кризиса, связанного с пандемией коронавирусной инфекции Covid-19, усложнит работу предпринимателей, уничтожит возможности для развития бизнеса и приведет к удорожанию товаров и услуг для всех людей.

В заявлении отмечено, что 25 ноября на сессии Черниговского горсовета по инициативе предпринимателей было принято решение об обращении к президенту и Верховной Раде об отсрочке введения в действие РРО. Председатель областной организации "УДАРа Виталия Кличко", секретарь горсовета Александр Ломако отметил, что вопрос поддержало большинство депутатов Черниговского горсовета, предложив отложить это решение на 1 год. Аналогичные обращения принял ряд других местных советов.

"В последние годы бизнес-климат в стране ухудшается. Такими решениями власти добивают малый и средний бизнес. Вместо поддержки во время карантинных ограничений малый бизнес зажимают. Поэтому многие предприниматели просто остановят свою деятельность и пополнят биржу занятости", – отметил председатель облорганизации.

В партии считают, что государство должно предоставить комплексную поддержку бизнесу, а не усиливать фискализацию.

"Основой сильного государства является богатый средний класс. Малый и средний бизнес выступает стержнем среднего класса в Украине. Он сам создает себе и своим семьям достойный уровень жизни. А также обеспечивает занятость других людей, следовательно, является ключевым для социального развития страны и борьбы с бедностью. Поэтому вместо тотальной фискализации и увеличения налогового и административного давления государство должно оказывать комплексную поддержку бизнесу. Для государства должно стать приоритетом внедрение принципов экономики возможностей, чтобы каждый человек мог основать собственное дело и обеспечивать достойную жизнь себе, своим семьям и своим работникам. Только состоятельные граждане могут создать сильное государство", – считают в партии.

"УДАР Виталия Кличко" предлагает сосредоточиться на трех главных направлениях, которые увеличат возможности для малого и среднего бизнеса и заложат основы для роста экономики: усовершенствование налогообложения – уменьшение фискального давления на бизнес, финансовая поддержка – программы кредитования малого и среднего бизнеса, внедрение механизмов консультирования предпринимателей.