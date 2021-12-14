Политика

09:24 14.12.2021

Австралия поддерживает страны G7 в удержании России от эскалации напряженности на границе Украины

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Австралия поддерживает страны G7 в удержании России от эскалации напряженности на границе Украины

Австралия присоединилась к странам G7 в удержании России от эскалации напряженности на российско-украинской границе, сообщила министр иностранных дел Австралии Марисса Пейн.

"Австралия поддерживает наших близких партнеров, включая США и Европейский Союз, в удержании России от эскалации напряженности на границе Украины и поощрении возвращения к дипломатии. На встречах в Европе и G7 на этой неделе я подтвердила нашу неизменную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины", - написал Пейн в микроблоге Твиттер.

Ранее сообщалось, что главы МИД стран G7 в воскресенье призвали Россию придерживаться международных обязательств и транспарентности военной активности, предупредили о серьезных последствиях в случае нападения на Украину.

 

Теги: #украина #австралия #агрессия_рф
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