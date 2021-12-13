"Голос" должен сам решить свои внутрифракционные проблемы и не ставить парламент в неудобное положение - Стефанчук

Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук считает, что депутатская фракция "Голос" должна сама решить свои внутрифракционные проблемы и не ставить парламент в неудобное положение.

"Мне очень жалко, что это происходит с очень проукраинской, молодой и очень качественной политической силой в парламенте, но как в каждой небольшой семье, они должны разобраться в себе сами и принять решение, которое Верховная Рада воспримет. Так как ни я как глава Верховной Рады, ни мои коллеги не имеют права вмешиваться во внутрифракционную деятельность", - сказал он брифинге по результатам Согласительного совета депутатских фракций (депутатских групп) Верховной Рады в понедельник.

Стефанчук также призвал политсилу не ставить парламент в неудобное положение, "когда мы якобы должны решать их внутренние вопросы".