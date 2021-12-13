Политика

11:54 13.12.2021

"Евросолидарность" и "Слуга народа" имеют примерно одинаковую поддержку в рейтинге партий на выборах в Раду – КМИС

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"Евросолидарность" и "Слуга народа" имеют примерно одинаковую поддержку в рейтинге партий на выборах в Раду – КМИС

Если бы выборы в Верховную Раду проходили в первой половине декабря, партию "Европейская солидарность" поддержали бы 19,8% среди тех, кто собирается голосовать и определился со своим выбором, а "Слугу народа" 18,4%, свидетельствует опрос, проведенный Киевским международным институтом социологии (КМИС) 3-11 декабря.

Согласно данным исследования, по состоянию на начало декабря относительно наибольшую поддержку имеет "Евросолидарность", которую поддержали 13,7% среди всех респондентов и 19,8% среди тех, кто собирается голосовать и определился со своим выбором, а также "Слуга народа", которую поддерживают 12,7% среди всех респондентов и 18,4% среди определившихся с выбором.

Отмечается, что разница в поддержке политсил – в рамках статистической погрешности, то есть формально по результатам опроса эти партии с примерно одинаковой поддержкой "делят" первое место.

Далее следуют партии "Батькивщина" (соответственно, 6,2% среди всех респондентов и 9,1% среди определившихся с выбором) и "Оппозиционная платформа – За жизнь" (6,2% и 9%).

По результатам опроса, 5% проходной барьер также формально преодолевают "Сила и честь" (4,8% и 7%), Радикальная партия (3,6% и 5,2%) и "Украинская стратегия Гройсмана" (3,5% и 5,1%).

Формально чуть меньше проходного барьера имеют, но приближенные к нему "Розумна политика" (3,3% и 4,8%), "Наши" (3,1% и 4,4%) и "Партия Шария" (2 ,8% и 4%. Другие партии имеют более низкую поддержку.

По сравнению с декабрем 2020 года рейтинг таких топ-партий, как "Европейская солидарность", "Слуга народа", "Батькивщина", "Сила и честь", "Украинская стратегия Гройсмана" статистически значимо не изменился. В то же время наиболее значительную динамику демонстрирует рейтинг партии "ОПЗЖ", чья поддержка среди определившихся снизилась с 17,4% до 9%. Также за год снизилась поддержка партий "Голос" (с 3,5% до 1,7%) и "За майбутне" (с 3,2% до 1,3%).

В исследовании отмечается, что формально возросла поддержка только Радикальной партии – с 3,2% до 5,2%. При этом следует иметь в виду, что в декабре 2020 года в списках не было партий "Наши" и "Розумна политика", поэтому для них невозможно оценить динамику за последний год.

Всеукраинский опрос общественного мнения "Омнибус" был проведен методом телефонных интервью с использованием компьютера (computer-assisted telephone interviews, CATI) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров (со случайной генерацией телефонных номеров и последующим статистическим взвешиванием). Всего опрошено 2000 респондентов, проживающих во всех регионах Украины (кроме АР Крым).

Выборка репрезентативна для взрослого населения (возраст 18 лет и старше) Украины. В выборку не включаются территории, которые временно не контролируемые властями Украины – АР Крым, отдельные районы Донецкой и Луганской областей.

Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,1) не превышает: 2,4% для показателей, близких к 50%, 2,1% для показателей, близких к 25%, 1,5% - для показателей, близких к 10%, 1,1% – для показателей, близких к 5%.

Теги: #партии #кмис_опрос
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