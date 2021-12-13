Отношения Рады с парламентами США, Канады, Великобритании и ЕС должны быть активизированы – Стефанчук

Отношения Верховной Рады с парламентами Соединенных Шатов, Канады, Великобритании и Европейского Союза должны быть активизированы, убежден спикер украинского парламента Руслан Стефанчук.

"В наших планах – поднять на совершенно новый уровень отношения между украинским парламентом и парламентами Соединенных Штатов, Канады, Британии и Европейского Союза. Это те четыре приоритета, над которыми мы будем работать. По сути, дипломатические службы уже работают над налаживанием этих связей. Думаю, в ближайшее время мы получим целый ряд непосредственных контактов", – заявил он в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

По мнению спикеры Рады, Украина за все 30 лет независимости крайне мало использовала именно межпарламентское сотрудничество. "Мы сейчас работаем над улучшением этой ситуации, и надеюсь, результаты будут уже в начале следующего года", – уточнил он.

Стефанчук подчеркнул, что одним из приоритетов в своей работе видит налаживание межпарламентских связей со всеми странами.

"За два месяца работы на должности председателя Верховной Рады Украины я уже совершил первый визит в польский парламент, мы постоянно на связи с парламентариями балтийских государств. Но самым важным для нас остается общение именно с парламентом США, и мы уже инициировали целый ряд встреч. Надеюсь, что состоится встреча на уровне спикеров, потому что личные контакты значат очень много", – добавил политик.