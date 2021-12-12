Участники встречи глав МИД G7 могут принять отдельное заявление по России - газета

На встрече глав МИД стран "группы семи" ожидается принятие отдельного заявления по России, сообщает в воскресенье итальянская газета "Репубблика".

"Министры "группы семи" готовят два заявления по России", - пишет издание.

"Как выяснила "Репубблика", представители "семерки" опубликуют второе подписанное всеми заявление, отдельное от того (с которым выступит - ИФ) председатель встречи", - отмечает газета.

"Судя по всему, страны-участницы пришли к единой позиции как в плане подхода к Москве, так и в отношении возможных действий, направленных на "настоящее сдерживание". Ходят разговоры о том, чтобы анонсировать санкции: их введут не сейчас, а лишь в случае масштабного вторжения в Украину", - продолжает "Репубблика".

В то же время, по ее данным, "в итоговом коммюнике не будет подробно сказано, с какими экономическими санкциями может столкнуться Москва, в том числе и по практическим причинам, ведь для принятия мер воздействия Евросоюзу необходимо единодушие", но в этом случае важна позиция Германии и ситуация вокруг "Северного потока 2".

Встреча глав МИД "группы семи" проходит на выходных в Ливерпуле. СМИ отмечали, что центральными темами обсуждения станут то, как противостоять России и Китаю.