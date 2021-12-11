Порошенко предостерег о последствиях проведения референдума на Донбассе

Лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко предостерег о возможных последствиях проведения референдума на Донбассе, сообщает пресс-служба политсилы.

"Представьте себе, что две или три области примут решение иное, чем остальные области. А представьте себе, что в результате будет сценарий, в том числе сценарий (президента РФ Владимира – ИФ) Путина о том, что эти области не счастливы, и повторят позицию фейкового референдума, который Путин провел в Крыму", – цитирует пресс-служба слова Порошенко.

Лидер "Евросолидарности" напомнил о последствиях проведения референдума в Крыму в 2014 году. "Если не знаете, что делать – проведите СНБО, придите в парламент, объедините общество, спросите и принимайте решения, по крайней мере, на основании позиций, за которые заплачена очень высокая цена, а не легко бросайтесь вопросами референдума", – сказал Порошенко.

Он отметил, что вопросы суверенитета, территориальной целостности, государственного устройства не могут быть вынесены на референдум.

Политик отметил, что прежде, чем даже теоретически обсуждать подобные вопросы, нужно обеспечить соблюдение Конституции и защиту прав людей, суверенитета, защиту государства.

"Это Конституция, и президент должен защищать Конституцию. Я категорически не согласен с тем, чтобы референдумы использовались как технология для проведения, в том числе и неукраинских решений. Обсуждать неизвестные вопросы, да еще и как было сказано, вынесены или предложены другими странами, – я думаю, что это была бы просто ужасная ошибка", - резюмировал Порошенко.

Ранее Президент Украины Владимир Зеленский в эфире телеканала "1+1" заявил, что не исключает возможности проведения референдума о статусе оккупированных территорий ОРДЛО и Крымского полуострова.