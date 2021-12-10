Политика

23:16 10.12.2021

Зеленский отреагировал на высказывание президента Хорватии о визите хорватского премьер-министра в Украину

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Зеленский отреагировал на высказывание президента Хорватии о визите хорватского премьер-министра в Украину

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на высказывание президента Хорватии Зорана Милановича о визите хорватского премьер-министра Андрея Пленковича в Украину, назвав его "простым шарлатанством" на фоне высокого напряжения с Россией.

"Если бы более ста тысяч военных стояли на границе с Хорватией, Президент Миланович назвал визит премьер-министра Украины в Загреб не "шарлатанством", а проявлением солидарности и дружбы", - написал Зеленский в микроблоге Твиттер.

Как сообщалось, Украина и Хорватия подписали совместную декларацию по поддержке европейской перспективы Украины.

Теги: #президент #зеленский #хорватия #украина
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