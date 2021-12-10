Политика

20:53 10.12.2021

Зеленский: олигархи должны договариваться с государством, позиция государства – в законах

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Зеленский: олигархи должны договариваться с государством, позиция государства – в законах

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о необходимости заставить олигархов договариваться с государством вместо того, чтобы государство договаривалось с ними.

"Мне кажется, что нужно как-то менять ход истории. Им (олигархам – ИФ) нужно договариваться с государством, а не государство должно договариваться с олигархами. Договориться с государством очень просто – оно свои договоренности излагает в законах и там все понятно, как человеку и бизнесу нужно действовать, как работать. И не будет никаких вопросов", - заявил Зеленский в интервью на телеканале "1+1" в пятницу вечером.

Теги: #президент #позиция #олигархи
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