Политика

20:51 10.12.2021

Зеленский: я счастлив, что общество не поддерживает дестабилизацию, к которой мог привести госпереворот

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Зеленский: я счастлив, что общество не поддерживает дестабилизацию, к которой мог привести госпереворот

Президент Украины Владимир Зеленский доволен, что общество не поддерживает дестабилизацию, которая была целью возможного государственного переворота, о котором он заявлял ранее.

"Я очень рад, что наше общество не поддерживает такие дестабилизирующие шаги некоторых группировок и очень счастлив, что эти группировки увидели , что общество не поддержало их. Но мы следим за ситуацией очень тщательно", - сказал Зеленский в интервью ТСН в эфире телеканала "1+1" вечером в пятницу.

Он подчеркнул, что те, кто мог быть причастен к перевороту немного "изменили свои планы".

"Я думаю, что у людей глобально планы не изменились, я думаю, некоторые люди получили коммуникации со стороны и наших стратегических партнеров… имели диалоги, получили определенные сигналы. Я думаю, немножечко изменили свои планы, - отметил президент.

Заленский подчеркнул, что не готов делиться информацией о госперевороте.

"Я не готов об этом говорить… О таких вещах нельзя говорить", - сказал глава государства.

Теги: #зеленский #госпереворот #поддержка
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