Зеленский получил информацию от США: Россия заверила, что не будет продолжать эскалацию на территории Украины

Президент Украины Владимир Зеленский получил информацию от президента США Джозефа Байдена, что Российская Федерация не будет продолжать эскалацию на территории Украины.

"Месседж, который я получил от президента США, что Россия заверила Соединенные Штаты Америки и весь мир, что она не собирается продолжать эскалацию относительно территорий нашего независимого государства", - заявил Зеленский в эфире телеканала "1+1" в пятницу вечером.