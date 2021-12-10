Политика

20:34 10.12.2021

Зеленский получил информацию от США: Россия заверила, что не будет продолжать эскалацию на территории Украины

1 мин читать
Зеленский получил информацию от США: Россия заверила, что не будет продолжать эскалацию на территории Украины

Президент Украины Владимир Зеленский получил информацию от президента США Джозефа Байдена, что Российская Федерация не будет продолжать эскалацию на территории Украины.

"Месседж, который я получил от президента США, что Россия заверила Соединенные Штаты Америки и весь мир, что она не собирается продолжать эскалацию относительно территорий нашего независимого государства", - заявил Зеленский в эфире телеканала "1+1" в пятницу вечером.

Теги: #рф #информация #сша
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

20:46 10.12.2021
Зеленский не исключает возможность прямых переговоров с президентом РФ по Донбассу, это поддерживают Европа и США

Зеленский не исключает возможность прямых переговоров с президентом РФ по Донбассу, это поддерживают Европа и США

20:31 10.12.2021
Зеленский об итогах разговора с Байденом: у нас может появиться еще одна площадка для диалога с РФ

Зеленский об итогах разговора с Байденом: у нас может появиться еще одна площадка для диалога с РФ

17:12 10.12.2021
Венедиктова в США встретилась с представителями Атлантического совета

Венедиктова в США встретилась с представителями Атлантического совета

15:46 10.12.2021
Финляндия закупит у США 64 истребителя F-35A

Финляндия закупит у США 64 истребителя F-35A

15:30 10.12.2021
РФ перекрыла около 70% акватории Азовского моря и препятствует свободному судоходству – ВМС

РФ перекрыла около 70% акватории Азовского моря и препятствует свободному судоходству – ВМС

08:45 10.12.2021
Байден рассказал лидерам стран Восточной Европы о переговорах с Путиным

Байден рассказал лидерам стран Восточной Европы о переговорах с Путиным

08:27 10.12.2021
Байден пообещал при необходимости дополнительные войска странам НАТО

Байден пообещал при необходимости дополнительные войска странам НАТО

01:10 10.12.2021
Белый дом: Байден заверил Зеленского, что США привержены принципу "никаких решений или дискуссий по Украине без Украины"

Белый дом: Байден заверил Зеленского, что США привержены принципу "никаких решений или дискуссий по Украине без Украины"

01:05 10.12.2021
Байден в разговоре с Зеленским заверил, что США ответят решительными экономическими и другими мерами в случае дальнейшего военного вмешательства РФ - Белый Дом

Байден в разговоре с Зеленским заверил, что США ответят решительными экономическими и другими мерами в случае дальнейшего военного вмешательства РФ - Белый Дом

23:15 09.12.2021
США не советовали Украине уступить территории ради мира - Белый дом

США не советовали Украине уступить территории ради мира - Белый дом

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Зеленский: олигархи должны договариваться с государством, позиция государства – в законах

Зеленский: я счастлив, что общество не поддерживает дестабилизацию, к которой мог привести госпереворот

Зеленский не исключает возможность прямых переговоров с президентом РФ по Донбассу, это поддерживают Европа и США

Зеленский не исключает возможность проведения референдума о статусе Донбасса и Крыма

Зеленский об итогах разговора с Байденом: у нас может появиться еще одна площадка для диалога с РФ

ПОСЛЕДНЕЕ

Зеленский: олигархи должны договариваться с государством, позиция государства – в законах

Зеленский: я счастлив, что общество не поддерживает дестабилизацию, к которой мог привести госпереворот

Зеленский не исключает возможность проведения референдума о статусе Донбасса и Крыма

Глава ЕК вновь пригрозила России санкциями за Украину

Ответ в случае "вторжения" России в Украину будет быстрым - ЕС

Тихановская на "Саммите за демократию" упрекнула Запад в слабой реакции на действия Минска

"Нормандский формат" сохраняет свою актуальность, считает Макрон

В Раду проходят восемь партий, включая партии Разумкова, Гройсмана, Смешко и Мураева

Зеленский лидирует в президентском рейтинге с 23,5% поддержки, у Порошенко 13,4%

Минские соглашения нужно пересмотреть и подписать новые, считают 54% украинцев – опрос "Рейтинга"

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА