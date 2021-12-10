Зеленский не исключает возможность проведения референдума о статусе Донбасса и Крыма

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не исключает возможности проведения референдума о статусе оккупированных территорий ОРДЛО и Крымского полуострова.

"Я не исключаю референдума относительно Донбасса в целом. И тут вопрос не в статусе. У нас может быть такое в жизни. Это (референдум – ИФ) может быть относительно Донбасса, относительно Крыма", - заявил Зеленский в эфире телеканала "1+1" в пятницу вечером, отвечая на вопрос журналистки о том, хочет ли он посоветоваться с украинцами относительно статуса оккупированных территорий.

Кроме того, президент допустил и проведение референдума о прекращении войны.

"Это (референдум – ИФ) может быть в целом относительно прекращения войны. Так может быть, что кто-то, какая-то страна, будет нам предлагать те или иные условия. Так может быть. Сегодня этого нет точно. Тут нет никаких секретов у меня от общества, я бы такими вещами не шутил и точно секретов не имел бы, потому что это очень важные вещи, которые касаются нашего статуса, … наших территорий. Но, если будет какой-то такой сложный вызов, я точно буду советоваться с нашим обществом", - подчеркнул глава государства.