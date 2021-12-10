Политика

20:31 10.12.2021

Зеленский об итогах разговора с Байденом: у нас может появиться еще одна площадка для диалога с РФ

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Зеленский об итогах разговора с Байденом: у нас может появиться еще одна площадка для диалога с РФ

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что между Украиной и Россией может появиться еще одна площадка для диалога.

"У нас (с РФ – ИФ) может появиться, благодаря США, еще одна площадка переговоров с Российской Федерацией. И тут очень тонкий такой хирургический момент – как не потерять Нормандский формат, потому что, ничего не выстроив, ты можешь уничтожить то, что есть. Я для нас это очень важно – не потерять, поскольку в нем заинтересован Макрон", - заявил Зеленский в интервью на телеканале "1+1" в пятницу вечером.

По словам Зеленского, США могут дополнить "Нормандский формат" площадкой контактов с РФ.

последует

Теги: #президент #рф #украина #диалог
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