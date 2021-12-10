Глава ЕК вновь пригрозила России санкциями за Украину

Председатель Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен пообещала, что Евросоюз ужесточит санкции, в том числе в экономической и финансовой областях, в отношении России, если та не будет уважать права суверенных государств.

"В противном случае Европейский союз готов не только усилить существующие санкции, но также принять ощутимые новые в других областях от экономики до финансов", - сказала глава ЕК в пятницу на совместной с канцлером ФРГ Олафом Шольцем пресс-конференции в Брюсселе.

При этом каждый из этапов реакции на действия России будет осуществляться в тесном взаимодействии с партнерами ЕС, добавила фон дер Ляйен.

"Вполне ясно, что мы хотим иметь хорошие отношения с Россией, но возможность этого будет зависеть, прежде всего, от ее поведения", - продолжила председатель Еврокомиссии.

Вместе с тем, по ее словам, в настоящий момент Россия избрала сценарий угроз своим соседям и подрывает безопасность Европы.

В ответ на вопрос о том, какие меры готовит ЕС против России и будут ли в инструментарий санкций включены действия против газопровода "Северный поток 2", фон дер Ляйен напомнила, что в июне текущего года Европейский совет поручил Еврокомиссии разработать документ с возможными опциями противодействия России в украинском вопросе, и это уже сделано в значительной степени. При этом ЕК находится в тесном взаимодействии со всеми важными партнерами.

"Если случится агрессия (России против Украины - ИФ), нужно, чтобы за это было заплачено. Это очевидно", - подчеркнула глава ЕК, добавив, что Россию ждут последствия в таком случае, хотя в Брюсселе не обсуждают публично, какие именно.

"В целом же, важно то, что энергетика не может использоваться как средство давления. Энергетическая безопасность Европы и ее соседей должна быть гарантирована", - считает фон дер Ляйен.

Германия, Европейский союз и многие другие, отметила она, будут реагировать при нарушении территориальной целостности какой-либо страны.

"Наша задача, прежде всего, предупредить любой конфликт. Мы желаем в Европе сотрудничества и мира. Мы хотим, чтобы не нарушались границы. Такова первая цель, наша цель в настоящий момент", - резюмировала председатель Европейской комиссии.