Политика

19:33 10.12.2021

Глава ЕК вновь пригрозила России санкциями за Украину

2 мин читать
Глава ЕК вновь пригрозила России санкциями за Украину

Председатель Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен пообещала, что Евросоюз ужесточит санкции, в том числе в экономической и финансовой областях, в отношении России, если та не будет уважать права суверенных государств.

"В противном случае Европейский союз готов не только усилить существующие санкции, но также принять ощутимые новые в других областях от экономики до финансов", - сказала глава ЕК в пятницу на совместной с канцлером ФРГ Олафом Шольцем пресс-конференции в Брюсселе.

При этом каждый из этапов реакции на действия России будет осуществляться в тесном взаимодействии с партнерами ЕС, добавила фон дер Ляйен.

"Вполне ясно, что мы хотим иметь хорошие отношения с Россией, но возможность этого будет зависеть, прежде всего, от ее поведения", - продолжила председатель Еврокомиссии.

Вместе с тем, по ее словам, в настоящий момент Россия избрала сценарий угроз своим соседям и подрывает безопасность Европы.

В ответ на вопрос о том, какие меры готовит ЕС против России и будут ли в инструментарий санкций включены действия против газопровода "Северный поток 2", фон дер Ляйен напомнила, что в июне текущего года Европейский совет поручил Еврокомиссии разработать документ с возможными опциями противодействия России в украинском вопросе, и это уже сделано в значительной степени. При этом ЕК находится в тесном взаимодействии со всеми важными партнерами.

"Если случится агрессия (России против Украины - ИФ), нужно, чтобы за это было заплачено. Это очевидно", - подчеркнула глава ЕК, добавив, что Россию ждут последствия в таком случае, хотя в Брюсселе не обсуждают публично, какие именно.

"В целом же, важно то, что энергетика не может использоваться как средство давления. Энергетическая безопасность Европы и ее соседей должна быть гарантирована", - считает фон дер Ляйен.

Германия, Европейский союз и многие другие, отметила она, будут реагировать при нарушении территориальной целостности какой-либо страны.

"Наша задача, прежде всего, предупредить любой конфликт. Мы желаем в Европе сотрудничества и мира. Мы хотим, чтобы не нарушались границы. Такова первая цель, наша цель в настоящий момент", - резюмировала председатель Европейской комиссии.

Теги: #ес #россия #украина #санкции
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

20:11 10.12.2021
Об аресте Сокурова, вступившего в спор с Путиным, не может быть и речи - Песков

Об аресте Сокурова, вступившего в спор с Путиным, не может быть и речи - Песков

19:48 10.12.2021
Муратов в нобелевской лекции призвал прекратить пропаганду войны и вступился за "Мемориал"

Муратов в нобелевской лекции призвал прекратить пропаганду войны и вступился за "Мемориал"

19:16 10.12.2021
Ответ в случае "вторжения" России в Украину будет быстрым - ЕС

Ответ в случае "вторжения" России в Украину будет быстрым - ЕС

19:16 10.12.2021
НБУ и МВФ начнут обсуждение новой совместной программы после текущей stand by – глава НБУ

НБУ и МВФ начнут обсуждение новой совместной программы после текущей stand by – глава НБУ

19:10 10.12.2021
Стефанчук попросил посла Израиля в Украине присвоить звания праведников мира Шептицкому и Ковчу

Стефанчук попросил посла Израиля в Украине присвоить звания праведников мира Шептицкому и Ковчу

18:10 10.12.2021
Доходы украинского бизнеса при внедрении CBAM будут сокращаться на EUR0,4 млрд в год до 2030г — KSE

Доходы украинского бизнеса при внедрении CBAM будут сокращаться на EUR0,4 млрд в год до 2030г — KSE

11:18 10.12.2021
Украина использует президентство в Энергосообществе для усиления энергобезопасности сторон

Украина использует президентство в Энергосообществе для усиления энергобезопасности сторон

07:34 10.12.2021
Совет ЕС решил, что Хорватия выполнила необходимые условия для полного вхождения в Шенгенское пространство

Совет ЕС решил, что Хорватия выполнила необходимые условия для полного вхождения в Шенгенское пространство

05:46 10.12.2021
Машовец и замглавы МИД Канады обсудили ситуацию на востоке и у границ Украины

Машовец и замглавы МИД Канады обсудили ситуацию на востоке и у границ Украины

01:42 10.12.2021
Украина в ТКГ предложила расширить состав СЦКК и возвратиться в режим прекращения огня с 10 декабря, Россия отвергла предложения

Украина в ТКГ предложила расширить состав СЦКК и возвратиться в режим прекращения огня с 10 декабря, Россия отвергла предложения

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

"Нормандский формат" сохраняет свою актуальность, считает Макрон

Усилия Байдена по Украине не означают, что нужно отказываться от "нормандского формата" - Макрон

Украине нужно принять антикоррупционную стратегию, избрать руководителя САП и завершить судебную реформу - посол ЕС

Фракция ХДС/ХСС пригрозила РФ сверхмощными новыми санкциями - посол

Эрдоган заявил о готовности Анкары помочь в снижении напряженности между РФ и Украиной

ПОСЛЕДНЕЕ

Тихановская на "Саммите за демократию" упрекнула Запад в слабой реакции на действия Минска

"Нормандский формат" сохраняет свою актуальность, считает Макрон

В Раду проходят восемь партий, включая партии Разумкова, Гройсмана, Смешко и Мураева

Зеленский лидирует в президентском рейтинге с 23,5% поддержки, у Порошенко 13,4%

Минские соглашения нужно пересмотреть и подписать новые, считают 54% украинцев – опрос "Рейтинга"

Усилия Байдена по Украине не означают, что нужно отказываться от "нормандского формата" - Макрон

Зеленский в четверг примет участие в Саммите демократии, а затем состоится его разговор с Байденом (ориентировочно в 19:30 по Киеву) – Никифоров

"Евроcолидарность" требует отставки мэра Полтавы за антиукраинские высказывания

Форматы обсуждения с США темы гарантий безопасности и "красных линий" не согласованы - Кремль

Порошенко: ПДЧ в НАТО для Украины – самый эффективный ответ на захватнические планы Кремля

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА