Политика

19:16 10.12.2021

Ответ в случае "вторжения" России в Украину будет быстрым - ЕС

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Ответ в случае "вторжения" России в Украину будет быстрым - ЕС

В случае военного нападения России в Украину последует ясный политический и экономический ответ, и он будет быстрым, потому что готовится заранее, заявил в пятницу на брифинге в Брюсселе высокопоставленный чиновник ЕС.

"В этом состоит наша политика сдерживания. ЕС - это не военный альянс, и сдерживание в дипломатическом смысле заключается именно в этом.

Мы говорим, если вы сделаете это, то будут последствия", - пояснил он.

По его словам, даже санкционная политика ЕС действует иначе, чем американская, потому что требует согласования между многими странами-членами союза.

"Мы работаем над разными предложениями экономических санкций, которые выдвигают лидеры разных стран ЕС, - сообщил этот источник. - Но мы не можем сразу выложить их на стол, пока нет предварительных условий. Но будем реагировать очень быстро".

Он напомнил ситуацию 2014 года, когда российские войска, по его словам, входили в Мариуполь. Евросоюзу потребовалось 72 часа, чтобы запретить России и крупным российским компаниям занимать деньги на европейском рынке на 90 дней. Это были самые существенные финансовые санкции, которые ЕС когда-либо принимал против какой-либо страны. Понадобилось трое суток на их введение, потому что они были готовы и достаточно было дать команду. На этот раз будет то же самое, сказал он.

Отвечая на вопросы журналистов, этот источник признал, что на саммите ЕС минувшим летом лидеры стран ЕС приняли решение о жестких санкциях в отношении России, но пакет так и не был обнародован, хотя и подготовлен Еврокомиссией. Ему может быть дан ход только по команде Европейского совета.

Теги: #ес #россия #ответ
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