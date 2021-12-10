Политика

16:58 10.12.2021

Тихановская на "Саммите за демократию" упрекнула Запад в слабой реакции на действия Минска

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Тихановская на "Саммите за демократию" упрекнула Запад в слабой реакции на действия Минска

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская, выступая на организованном США "Саммите за демократию", заявила об отсутствии серьёзной реакции Запада на действия Минска.

"Не понимаю, в чем разница между словами "very, deeply, strongly concerned" ("мы очень глубоко, сильно обеспокоены") и "gravely, extremely, seriously concerned" ("мы чрезвычайно, серьезно обеспокоены)", - задалась вопросом Тихановская.

Она также выразила недоумение по поводу того, что Минск "до сих пор не столкнулся с какими-либо серьезными последствиями за свои бесчеловечные действия".

Видео выступления Тихановской на саммите размещено в ее телеграм-канале в пятницу.

Она рассказала, что недавно услышала от одного министра иностранных дел: "Мы сделали все, что могли, и ничего не сработало". "В его голосе слышались разочарование и усталость. К сожалению... Поддержка демократии, поддержка белорусов - это процесс, а не разовое действие", - отметила Тихановская.

Тихановская в августе 2020 года участвовала в президентских выборах в Беларуси после отказа ЦИК зарегистрировать инициативную группу ее мужа Сергея Тихановского, который впоследствии был задержан. Победителем был объявлен Александр Лукашенко, занимающий этот пост с 1994 года. Оппозиция не признала итоги выборов, сочтя их сфальсифицированными. Более полугода в стране продолжались массовые акции протеста. Протестующие требовали отставки Лукашенко, освобождения политзаключенных и проведения новых выборов. В последнее время акции практически прекратились из-за их жестокого подавления белорусскими силовиками, теперь они носят эпизодический и локальный характер.

ЕС и США не признают Лукашенко легитимным президентом Беларуси, против страны введены санкции. Ряд стран ЕС признают Тихановскую в качестве лидера оппозиционных сил Беларуси.

Со своей стороны Комитет государственной безопасности Беларуси включил Тихановскую, члена президиума Координационного совета белорусской оппозиции Павла Латушко, а также еще 15 граждан в перечень организаций и физических лиц, причастных к террористической деятельности.

Теги: #критика #тихановская #запад
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