Политика

10:43 10.12.2021

В Раду проходят восемь партий, включая партии Разумкова, Гройсмана, Смешко и Мураева

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В Раду проходят восемь партий, включая партии Разумкова, Гройсмана, Смешко и Мураева

Восемь политических партий преодолели бы проходной 5%-ный барьер, если бы выборы в Верховную Раду проводили в ближайшее время, свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологической группой "Рейтинг" 6-8 декабря.

За партию "Слуга народа" проголосовали бы 18% определившихся респондентов, за партию "Европейская солидарность" – 13,7%, за Всеукраинское объединение "Батькивщина" и партию "Оппозиционная платформа – За жизнь" – по 11,4%, за партию Разумкова "Разумная политика" – 7,5%, за "Украинскую стратегию Гройсмана" - 6,2%, за партию "Сила и честь" – 6%, партию Мураева "Наши" – 5,2%.

4,2% определившихся респондентов готовы поддержать "УДАР" Виталия Кличко, 4% - Радикальную партию Олега Ляшко, 3,1% - Партию Шария, 3% - Всеукраинское объединение "Свобода", 2,1% - Объединение "Самопомич", 1,8% - партию "Голос".

В динамике рейтинг "Слуги народа", "Батькивщины" и партии Разумкова показывают рост по сравнению с прежними опросами, "Евросолидарности" и Радикальной партии – снижение.

Опрос проводился в период во всех подконтрольных правительству регионах среди 2500 респондентов в возрасте от 18 лет методом CATI (Computer Assisted Telephone Interviews – телефонные интервью с использованием компьютера). Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения, погрешность репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2,0.

Теги: #партии #опрос #рада
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