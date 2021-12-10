Минские соглашения нужно пересмотреть и подписать новые, считают 54% украинцев – опрос "Рейтинга"

54% украинцев полагают, что Минские соглашения нужно пересмотреть и подписать новые, свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологической группой "Рейтинг" в течение 6-8 декабря 2021 года.

При этом 21% опрошенных считают, что следует выйти из переговорного процесса и принимать решения без участия международных посредников. Только 12% убеждены, что Украина должна полностью выполнить Минские соглашения.

При этом результаты опроса демонстрируют, что две трети респондентов поверхностно знакомы с содержанием Минских соглашений, четверть вообще не знают о них. О том, что хорошо знакомы с сутью этих договоренностей, указали только 11% опрошенных.

Опрос проводился в период во всех подконтрольных правительству регионах среди 2500 респондентов в возрасте от 18 лет методом CATI (Computer Assisted Telephone Interviews – телефонные интервью с использованием компьютера). Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения, погрешность репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2,0.