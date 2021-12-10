Политика

10:18 10.12.2021

Минские соглашения нужно пересмотреть и подписать новые, считают 54% украинцев – опрос "Рейтинга"

1 мин читать
Минские соглашения нужно пересмотреть и подписать новые, считают 54% украинцев – опрос "Рейтинга"

54% украинцев полагают, что Минские соглашения нужно пересмотреть и подписать новые, свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологической группой "Рейтинг" в течение 6-8 декабря 2021 года.

При этом 21% опрошенных считают, что следует выйти из переговорного процесса и принимать решения без участия международных посредников. Только 12% убеждены, что Украина должна полностью выполнить Минские соглашения.

При этом результаты опроса демонстрируют, что две трети респондентов поверхностно знакомы с содержанием Минских соглашений, четверть вообще не знают о них. О том, что хорошо знакомы с сутью этих договоренностей, указали только 11% опрошенных.

Опрос проводился в период во всех подконтрольных правительству регионах среди 2500 респондентов в возрасте от 18 лет методом CATI (Computer Assisted Telephone Interviews – телефонные интервью с использованием компьютера). Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения, погрешность репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2,0.

Теги: #минские_соглашения #рейтинг
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

10:41 10.12.2021
Зеленский лидирует в президентском рейтинге с 23,5% поддержки, у Порошенко 13,4%

Зеленский лидирует в президентском рейтинге с 23,5% поддержки, у Порошенко 13,4%

23:10 09.12.2021
Зеленский представил Байдену видение имплементации Минских соглашений – Сибига

Зеленский представил Байдену видение имплементации Минских соглашений – Сибига

12:23 03.12.2021
"Vodafone Украина", ПУМБ и ДТЭК возглавили Индекс прозрачности компаний за 2020 год

"Vodafone Украина", ПУМБ и ДТЭК возглавили Индекс прозрачности компаний за 2020 год

13:39 01.12.2021
Тель-Авив признан самым дорогим городом мира по версии EIU

Тель-Авив признан самым дорогим городом мира по версии EIU

12:35 01.12.2021
Украинцы в 2021 году на YouTube больше всего смотрели расследование о дворце для Путина и клип LOBODA "Родной"

Украинцы в 2021 году на YouTube больше всего смотрели расследование о дворце для Путина и клип LOBODA "Родной"

17:47 27.11.2021
44% украинцев считают лично Сталина виновным в организации Голодомора - исследование

44% украинцев считают лично Сталина виновным в организации Голодомора - исследование

08:01 25.11.2021
Киев с Софией Киевской вошел в 5 самых инстаграммных мест с объектами ЮНЕСКО

Киев с Софией Киевской вошел в 5 самых инстаграммных мест с объектами ЮНЕСКО

12:55 24.11.2021
Зеленский лидирует в президентском рейтинге с 25,2% поддержки, у Порошенко 17,5%, во втором туре Разумков побеждает Зеленского

Зеленский лидирует в президентском рейтинге с 25,2% поддержки, у Порошенко 17,5%, во втором туре Разумков побеждает Зеленского

13:02 18.11.2021
Комплексы от «Интергал-Буд» лидируют по показателям количества паркомест

Комплексы от «Интергал-Буд» лидируют по показателям количества паркомест

12:50 18.11.2021
Системы обучения и вознаграждения "Метинвеста" признаны лучшими в Украине

Системы обучения и вознаграждения "Метинвеста" признаны лучшими в Украине

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Усилия Байдена по Украине не означают, что нужно отказываться от "нормандского формата" - Макрон

Украине нужно принять антикоррупционную стратегию, избрать руководителя САП и завершить судебную реформу - посол ЕС

Фракция ХДС/ХСС пригрозила РФ сверхмощными новыми санкциями - посол

Эрдоган заявил о готовности Анкары помочь в снижении напряженности между РФ и Украиной

Олаф Шольц избран канцлером ФРГ

ПОСЛЕДНЕЕ

В Раду проходят восемь партий, включая партии Разумкова, Гройсмана, Смешко и Мураева

Усилия Байдена по Украине не означают, что нужно отказываться от "нормандского формата" - Макрон

Зеленский в четверг примет участие в Саммите демократии, а затем состоится его разговор с Байденом (ориентировочно в 19:30 по Киеву) – Никифоров

"Евроcолидарность" требует отставки мэра Полтавы за антиукраинские высказывания

Форматы обсуждения с США темы гарантий безопасности и "красных линий" не согласованы - Кремль

Порошенко: ПДЧ в НАТО для Украины – самый эффективный ответ на захватнические планы Кремля

Украине нужно принять антикоррупционную стратегию, избрать руководителя САП и завершить судебную реформу - посол ЕС

Фракция ХДС/ХСС пригрозила РФ сверхмощными новыми санкциями - посол

Парламент Швейцарии избрал главу МИД Кассиса президентом страны

Бойко: диалог Байдена и Путина – это шанс на восстановление мира на континенте

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА