Политика

20:19 09.12.2021

Усилия Байдена по Украине не означают, что нужно отказываться от "нормандского формата" - Макрон

1 мин читать
Усилия Байдена по Украине не означают, что нужно отказываться от "нормандского формата" - Макрон

Решение президента США Джо Байдена работать над снижением напряженности между Россией и Украиной не отменяет необходимости действовать и в рамках "нормандского формата", завил в четверг президент Франции Эмманюэль Макрон.

"Такие инициативы - не замена уже существующему формату (нормандскому - ИФ)", - сказал он на пресс-конференции в Париже.

Макрон также приветствовал, что Байден до и после состоявшегося на этой неделе разговора с Путиным обменялся мнениями с европейскими союзниками.

Теги: #сша #франция #украина #формат
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

20:25 09.12.2021
Американский регулятор рекомендовал подросткам 16-17 лет делать третью дозу вакцины Pfizer от COVID-19

Американский регулятор рекомендовал подросткам 16-17 лет делать третью дозу вакцины Pfizer от COVID-19

19:36 09.12.2021
Макрон заявил, что планирует контакты с Зеленским и Путиным

Макрон заявил, что планирует контакты с Зеленским и Путиным

19:32 09.12.2021
Медики США пока почти не фиксируют серьезных осложнений при "омикроне" - глава CDC

Медики США пока почти не фиксируют серьезных осложнений при "омикроне" - глава CDC

18:44 09.12.2021
Защита внешних границ Евросоюза будет одной из главных задач Франции во главе Совета ЕС - Макрон

Защита внешних границ Евросоюза будет одной из главных задач Франции во главе Совета ЕС - Макрон

18:09 09.12.2021
США ввели санкции против бывшего главы КС Тупицкого и его супруги - Госдеп

США ввели санкции против бывшего главы КС Тупицкого и его супруги - Госдеп

17:33 09.12.2021
США ввели санкции против бывшего первого замглавы Администрации президента Андрея Портнова и его фонда

США ввели санкции против бывшего первого замглавы Администрации президента Андрея Портнова и его фонда

15:00 09.12.2021
Байден обязал правительство США достичь климатической нейтральности в своей работе к 2050г

Байден обязал правительство США достичь климатической нейтральности в своей работе к 2050г

13:01 09.12.2021
Возвращение в Украину активов, украденных окружением Януковича, возможно при условии независимости антикоррупционных органов – посол Швейцарии в Украине

Возвращение в Украину активов, украденных окружением Януковича, возможно при условии независимости антикоррупционных органов – посол Швейцарии в Украине

12:23 09.12.2021
Франция не собирается бойкотировать Олимпиаду в Пекине - министр

Франция не собирается бойкотировать Олимпиаду в Пекине - министр

11:19 09.12.2021
До 2022 года в Украине должен быть новый руководитель САП – временная поверенная США

До 2022 года в Украине должен быть новый руководитель САП – временная поверенная США

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Зеленский в четверг примет участие в Саммите демократии, а затем состоится его разговор с Байденом (ориентировочно в 19:30 по Киеву) – Никифоров

Украине нужно принять антикоррупционную стратегию, избрать руководителя САП и завершить судебную реформу - посол ЕС

Фракция ХДС/ХСС пригрозила РФ сверхмощными новыми санкциями - посол

Эрдоган заявил о готовности Анкары помочь в снижении напряженности между РФ и Украиной

Олаф Шольц избран канцлером ФРГ

ПОСЛЕДНЕЕ

Зеленский в четверг примет участие в Саммите демократии, а затем состоится его разговор с Байденом (ориентировочно в 19:30 по Киеву) – Никифоров

"Евроcолидарность" требует отставки мэра Полтавы за антиукраинские высказывания

Форматы обсуждения с США темы гарантий безопасности и "красных линий" не согласованы - Кремль

Порошенко: ПДЧ в НАТО для Украины – самый эффективный ответ на захватнические планы Кремля

Украине нужно принять антикоррупционную стратегию, избрать руководителя САП и завершить судебную реформу - посол ЕС

Фракция ХДС/ХСС пригрозила РФ сверхмощными новыми санкциями - посол

Парламент Швейцарии избрал главу МИД Кассиса президентом страны

Бойко: диалог Байдена и Путина – это шанс на восстановление мира на континенте

Лидер "Голоса" о переговорах Байдена и Путина: Надеемся, что под влиянием давления мирового сообщества Кремль изменит поведение

Порошенко об итогах переговоров Байдена с Путиным: только единым фронтом сможем победить РФ

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА