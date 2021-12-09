Усилия Байдена по Украине не означают, что нужно отказываться от "нормандского формата" - Макрон

Решение президента США Джо Байдена работать над снижением напряженности между Россией и Украиной не отменяет необходимости действовать и в рамках "нормандского формата", завил в четверг президент Франции Эмманюэль Макрон.

"Такие инициативы - не замена уже существующему формату (нормандскому - ИФ)", - сказал он на пресс-конференции в Париже.

Макрон также приветствовал, что Байден до и после состоявшегося на этой неделе разговора с Путиным обменялся мнениями с европейскими союзниками.