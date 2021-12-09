Политика

14:51 09.12.2021

Зеленский в четверг примет участие в Саммите демократии, а затем состоится его разговор с Байденом (ориентировочно в 19:30 по Киеву) – Никифоров

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Зеленский в четверг примет участие в Саммите демократии, а затем состоится его разговор с Байденом (ориентировочно в 19:30 по Киеву) – Никифоров

Разговор президента Украины Владимира Зеленского с президентом Соединенных Штатов Джозефом Байденом ориентировочно состоится в четверг в 19:30 по киевскому времени, сообщил пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров.

"Относительно разговора с президентом США ориентируемся на 19:30 по Киеву. Это предварительное время, возможные изменения", - написал Никифоров в фейсбуке.

Он добавил, что перед этим глава украинского государства примет участие в онлайн-саммите за демократию.

Как сообщалось, Зеленский планирует дать развернутый комментарий по поводу разговора Байдена с Владимиром Путиным после того, как проведет разговор с Байденом, который запланирован на четверг.

9-10 декабря Байден проведет Саммит демократии в виртуальном режиме. В нем примут участие более 100 представители приглашенных правительств, гражданского общества и частного сектора.

 

Теги: #зеленский #байден
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