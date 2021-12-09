Порошенко: ПДЧ в НАТО для Украины – самый эффективный ответ на захватнические планы Кремля

Решение относительно членства Украины в Европейском Союзе и предоставление Плана действий по членству в НАТО – самый эффективный ответ на захватнические планы России, считает пятый президент Украины, лидер политической партии "Европейская солидарность", народный депутат Петр Порошенко.

Как сообщает пресс-служба политсилы, соответствующее заявление Порошенко сделал во время видеосвязи с участниками онлайн-конференции Совета иностранных дел США: "Демократия или автократия: почему важна Украина?".

"Пятый президент Украины поделился мнениями по поводу переговоров президента Соединенных Штатов Америки Джозефа Байдена с президентом России (Владимиром – ИФ) Путиным. Он поблагодарил Соединенные Штаты, Великобританию, Францию и все государства-члены Европейского Союза за скорый и твердый ответ на агрессию Путина", - сообщают в пресс-службе.

Отмечается, что Порошенко также рассказал свое видение ситуации в связи с агрессией России против Украины и отметил важные для нашей страны позиции, которые помогут в борьбе за свой суверенитет.

"Это жесткие санкции. Они нужны не после, а до того, как война уже произошла. Важно представить потенциальный пакет "адских санкций" к вторжению, чтобы цена за это была невыносимой", – подчеркнул нардеп.

Он уточнил, что эти санкции "не должны быть где-нибудь под столом, а должны быть на столе".

"Чтобы Путин не питал никаких иллюзий, что в случае следующего этапа агрессии санкции будут введены в тот же момент. Безусловно, это SWIFT. Безусловно, это финансовые санкции. Однозначно остановка закупок российского газа. Безусловно, это санкции в нефтегазовом, отраслевом, индивидуальном и секторе безопасности", – пояснил Порошенко.

Лидер "Евросолидарности" отметил, что это необходимо для того, чтобы обозначить "очень высокую цену, которую заплатит Путин за свой безумный шаг".

"Стратегическое решение относительно Украины в ЕС – это пункт номер два. Как и План действий по членству в НАТО, который должен быть представлен Украине в качестве как мощного стимула для евроатлантической интеграции нашей страны, так и решающего ответа Путину", – заявил пятый президент.

Он также акцентировал внимание на важности мощного стимула для украинских реформ, евроинтеграции и евроатлантической интеграции.

"Поверьте, самым ужасом для Путина является демократическая, процветающая и успешная Украина, которая станет примером для всех других народов бывшего Советского Союза. Европейская Украина является ключом к обезоруживанию российского нео-империализма и подтверждению успеха трансформационной силы Евросоюза", – резюмировал Порошенко.