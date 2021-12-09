Политика

12:09 09.12.2021

Украине нужно принять антикоррупционную стратегию, избрать руководителя САП и завершить судебную реформу - посол ЕС

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Украине нужно принять антикоррупционную стратегию, избрать руководителя САП и завершить судебную реформу - посол ЕС

Посол Европейского Союза в Украине Матти Маасикас подчеркивает необходимость создания Украиной "дорожной карты" реальной борьбы с коррупцией, завершения судебной реформы и обеспечения максимальной прозрачности при отборе новых руководителей антикоррупционных органов.

В четверг в Киеве в ходе конференции "Семь лет антикоррупционной реформы", приуроченной к Международному дню борьбы с коррупцией, он отметил, что Украина достигла значительного прогресса в формировании антикоррупционной инфраструктуры.

"В контексте реформирования есть некие, скажем так, откаты назад, но все-таки результаты уже ощутимы… Очень важно удержать и сделать устойчивыми результаты. И вы можете быть уверенными в том, что Европейский союз рядом с вами и продолжит оказывать полную политическую и техническую поддержку", - заверил Массикас.

"Сегодня я выступаю тут, а в это время Россия наращивает свое военное присутствие возле границ Украины. Я хочу повторить, что мы, безусловно, поддерживаем территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины. Несмотря на такие вызовы, мы рассматриваем Украину как важного партнера на мировой арене", - сказал посол.

В этом контексте он обратил внимание на то, что Украине следует "разработать повестку дня противодействия коррупции". "Следует плотнее работать с гражданским обществом, начать разрабатывать нарратив нулевой толерантности к коррупции… Это необходимо, чтобы улучшить инвестиционный климат, и мы будем поддерживать Украину на этом пути", - сказал Маасикас.

В частности, по его словам, очень важно сконцентрироваться на отраслевых реформах, чтобы снижать коррупцию в энергетическом, оборонном секторах.

"К сожалению, Украина до сих пор не разработала стратегического плана действий внедрения своих реформ по противодействия коррупции, он завис в Верховной Раде и слишком долго этот документ не рассматривается", - сказал посол.

Он обратил внимание, что антикоррупционная стратегия не просто предложит анализ борьбы с коррупцией, но и "реалистическую дорожную карту решения приоритетных проблем".

"Что касается судебной системы. Мы видим, что очень важные шаги были предприняты в этом году. Был создан Этический совет Высшего совета правосудия. Также Высшая квалификационная комиссия судей была создана. Эти структуры призваны реформировать другие институты, которые лежат в сердце судебной системы Украины. Важно, чтобы такая реформа была внедрена очень быстро", - сказал Массикас.

По его словам, также "не следует затягивать реформирование Конституционного суда".

Кроме того, посол отметил важность прозрачного, дистанцированного от политики процесса избрания руководителей антикоррупционных органов и быстрейшего завершения конкурса на должность руководителя САП.

"Необходимо поддерживать эффективность и независимость НАБУ, САП, ВАКС, НАПК… Гарантии деполитизированного процесса отбора руководителей органов противодействия коррупции. Очень важно, чтобы процесс отбора нового руководителя САП был проведен без каких-либо промедлений. Этот процесс был очень длительным и показал политические недоразумения внутри страны. И этот опыт следует взять во внимание, когда будет проходить процесс отбора нового директора НАБУ", - подчеркнул Массикас.

Теги: #ес #маасикас
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