Политика

11:16 09.12.2021

Фракция ХДС/ХСС пригрозила РФ сверхмощными новыми санкциями - посол

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Фракция ХДС/ХСС пригрозила РФ сверхмощными новыми санкциями - посол

Крупнейшая оппозиционная фракция Бундестага Христианско-демократический союз Германии и Христианско-социальный союз в Баварии (ХДС/ХСС) призвала новое правительство ФРГ с первого же дня посвятить себя разрешению кризиса в связи с концентрацией Россией войск вдоль границ Украины и пригрозила президенту РФ Владимиру Путину сверхмощными новыми санкциями, сообщил посол Украины в Германии Андрей Мельник.

"Крупнейшая оппозиционная фракция Бундестага - ХДС/ХСС - выступила с жестким заявлением, призвав новое правительство ФРГ с первого же дня посвятить себя разрешению кризиса в связи с концентрацией Россией войск вдоль границ Украины и пригрозила Путину сверхмощными новыми санкциями", - написал Мельник в Twitter в четверг.

 

Теги: #мельник #санкции_рф #посол #германия
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