Политика

16:42 08.12.2021

Бойко: диалог Байдена и Путина – это шанс на восстановление мира на континенте

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Бойко: диалог Байдена и Путина – это шанс на восстановление мира на континенте

Диалог, начатый президентом США Джозефом Байденом и президентом Российской Федерации Владимиром Путиным, является шансом для восстановления мира на континенте, однако плохо, что в дискуссиях об Украине она не является субъектом, считает сопредседатель партии и фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Юрий Бойко.

"Диалог, который начали президенты США и РФ – это шанс для Европы и Украины урегулировать противоречия и восстановить мир на континенте. Плохо то, что в дискуссиях вокруг Украины наша власть не является субъектом. Украинская дипломатия не справилась со своей задачей. Поэтому нас только информируют о позициях, о результатах", - цитирует политика сайт ОПЗЖ в среду.

Бойко подчеркнул, что Украина больше всего заинтересована в политическом урегулировании конфликта на Донбассе, однако власть заняла пассивную позицию, хотя все инструменты, площадки и дорожная карта для переговоров были и остаются.

"При этом многие законодательные инициативы власти только усиливают напряженность и отталкивают население временно неподконтрольных территорий – это дискриминационные языковые законы, законы о коренных народах, законопроекты о переходном периоде и другие", - отметил Бойко.

Сопредседатель фракции считает, что Украина должна практически показать свое стремление к миру.

"Есть Минские соглашения, которые все признают в качестве основы для мирного урегулирования. Соблюдение политической части этих соглашений требует принятия законов, и кроме Украины этого никто выполнить не может. Это наша ответственность. Ввести в действие закон об амнистии. Разработать и согласовать в рамках ТКГ (трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе – ИФ) законы об особенностях выборов на временно неподконтрольных территориях, об особенностях местного самоуправления, конституционные положения о статусе Донбасса", - подчеркнул парламентарий.

Теги: #бойко #байден #путин
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