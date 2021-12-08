Парламент Швейцарии избрал главу МИД Кассиса президентом страны

Парламент Швейцарии в среду избрал главу МИД страны Иньяцио Кассиса новым президентом страны, сообщили швейцарские СМИ.

В прошлом году он был выбран на пост вице-президента, поэтому его назначение президентом было, как отмечается, в большей степени формальностью. Это связано с тем, что в соответствии с положениями законодательства конфедерации, президент избирается сроком на один год из числа членов Федерального совета.

Таким образом, 60-летний Кассис с 1 января 2022 года сменит на посту президента Ги Пармелена.

Швейцарские СМИ напоминают, что президент Швейцарии не является главой государства, поскольку эту функцию выполняет весь Федеральный совет.

При этом президента не имеют права переизбирать на второй срок: после истечения срока пребывания на этой должности он возвращается к работе в министерство, которое до этого возглавлял.

Кассис - по образованию врач, входил в Национальный совет Швейцарии и был вице-президентом Медицинской ассоциации Швейцарии.