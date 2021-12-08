Лидер "Голоса" о переговорах Байдена и Путина: Надеемся, что под влиянием давления мирового сообщества Кремль изменит поведение

Председатель политической партии "Голос" Кира Рудык надеется, что под давлением мирового сообщества Российская Федерация изменит своё повеление по отношению к Украине.

"Во-первых, хочу поблагодарить президента США Джозефа Байдена за непреклонную позицию Соединенных Штатов по поддержке независимости и территориальной целостности Украины. Мы приветствуем позицию президента Байдена, что Россия должна заплатить высокую экономическую и другую цену при вторжении в Украину. Хорошо, что наши западные союзники поняли, что ситуация касается безопасности на всем европейском континенте. Поэтому похвально, что они проводят общие консультации перед диалогом с Кремлем, который не имеет такой поддержки в мире. РФ пробует диктовать свои условия. Мы видим, что РФ не настроена на конструктив, предварительно предупреждая, что "прорыва не будет". Так что надеемся, что под влиянием давления мирового сообщества Кремль изменит свое поведение", - сказала Рудык в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" в среду, комментируя видеопереговоры президентов США и РФ Джозефа Байдена и Владимира Путина.

В то же время, приветствуя усилия союзников, она отметила, что украинская власть проваливает внешнюю и внутреннюю работу, что является угрозой государству.

"То, что Байден не позвонил по телефону Зеленскому перед разговором с Путиным – это провал Банковой на уровне политических коммуникаций. Потому что власть вместо того, чтобы думать о национальной безопасности, сосредоточена на борьбе с оппозицией. И времени на ключевые для государства вопросы нет. Офис президента должен изменить свои приоритеты: национальная безопасность важнее задачи сохранить свои должности еще на 5-7 лет", - уточнила парламентарий.

По ее мнению, прямо сейчас президент Украины и его команда должны начать четко информировать общество обо всем, что происходит, потому как больше всего вопросов порождает именно молчание по поводу действий России.

"Также необходимо сосредоточить все усилия на: первое – выполнении государственного оборонного заказа, и второе – на реализации закона о территориальной обороне", - добавила она.

Вместе с тем Рудык считает, что помочь также могут и регулярные консультации с представителями всех проукраинских политических сил по противодействию России.

"Украинская оппозиция всегда готова поддержать власть в вопросах национальной безопасности, но, к сожалению, в Офисе президента все еще не поняли, что Россия гораздо опаснее "Голоса" или "Европейской Солидарности" Главное сейчас - быть готовыми к возможной агрессии. Ибо именно этого больше всего боится Путин. И нет лучшего ответа на враждебные действия, чем решительность и подготовка", - сказала лидер "Голоса".