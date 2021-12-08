Политика

16:16 08.12.2021

Лидер "Голоса" о переговорах Байдена и Путина: Надеемся, что под влиянием давления мирового сообщества Кремль изменит поведение

2 мин читать
Лидер "Голоса" о переговорах Байдена и Путина: Надеемся, что под влиянием давления мирового сообщества Кремль изменит поведение

Председатель политической партии "Голос" Кира Рудык надеется, что под давлением мирового сообщества Российская Федерация изменит своё повеление по отношению к Украине.

"Во-первых, хочу поблагодарить президента США Джозефа Байдена за непреклонную позицию Соединенных Штатов по поддержке независимости и территориальной целостности Украины. Мы приветствуем позицию президента Байдена, что Россия должна заплатить высокую экономическую и другую цену при вторжении в Украину. Хорошо, что наши западные союзники поняли, что ситуация касается безопасности на всем европейском континенте. Поэтому похвально, что они проводят общие консультации перед диалогом с Кремлем, который не имеет такой поддержки в мире. РФ пробует диктовать свои условия. Мы видим, что РФ не настроена на конструктив, предварительно предупреждая, что "прорыва не будет". Так что надеемся, что под влиянием давления мирового сообщества Кремль изменит свое поведение", - сказала Рудык в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" в среду, комментируя видеопереговоры президентов США и РФ Джозефа Байдена и Владимира Путина.

В то же время, приветствуя усилия союзников, она отметила, что украинская власть проваливает внешнюю и внутреннюю работу, что является угрозой государству.

"То, что Байден не позвонил по телефону Зеленскому перед разговором с Путиным – это провал Банковой на уровне политических коммуникаций. Потому что власть вместо того, чтобы думать о национальной безопасности, сосредоточена на борьбе с оппозицией. И времени на ключевые для государства вопросы нет. Офис президента должен изменить свои приоритеты: национальная безопасность важнее задачи сохранить свои должности еще на 5-7 лет", - уточнила парламентарий.

По ее мнению, прямо сейчас президент Украины и его команда должны начать четко информировать общество обо всем, что происходит, потому как больше всего вопросов порождает именно молчание по поводу действий России.

"Также необходимо сосредоточить все усилия на: первое – выполнении государственного оборонного заказа, и второе – на реализации закона о территориальной обороне", - добавила она.

Вместе с тем Рудык считает, что помочь также могут и регулярные консультации с представителями всех проукраинских политических сил по противодействию России.

"Украинская оппозиция всегда готова поддержать власть в вопросах национальной безопасности, но, к сожалению, в Офисе президента все еще не поняли, что Россия гораздо опаснее "Голоса" или "Европейской Солидарности" Главное сейчас - быть готовыми к возможной агрессии. Ибо именно этого больше всего боится Путин. И нет лучшего ответа на враждебные действия, чем решительность и подготовка", - сказала лидер "Голоса".

Теги: #оценка #рудык #байден #путин
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

16:42 08.12.2021
Путин назвал провокационным вопрос, собирается ли РФ нападать на Украину

Путин назвал провокационным вопрос, собирается ли РФ нападать на Украину

16:42 08.12.2021
Бойко: диалог Байдена и Путина – это шанс на восстановление мира на континенте

Бойко: диалог Байдена и Путина – это шанс на восстановление мира на континенте

16:40 08.12.2021
CEO МАУ Дыхне не справился с оптимизацией в компании - глава набсовета

CEO МАУ Дыхне не справился с оптимизацией в компании - глава набсовета

16:09 08.12.2021
Порошенко об итогах переговоров Байдена с Путиным: только единым фронтом сможем победить РФ

Порошенко об итогах переговоров Байдена с Путиным: только единым фронтом сможем победить РФ

16:00 08.12.2021
Пленкович о разговоре Байдена и Путина: были даны месседжи, чтобы состоялась деэскалация конфликта

Пленкович о разговоре Байдена и Путина: были даны месседжи, чтобы состоялась деэскалация конфликта

15:47 08.12.2021
Зеленский позитивно оценивает разговор Байдена с Путиным, прокомментирует после диалога с президентом США

Зеленский позитивно оценивает разговор Байдена с Путиным, прокомментирует после диалога с президентом США

12:52 08.12.2021
Путин и Байден обсудили возможность следующего контакта, но о сроках пока говорить рано - Песков

Путин и Байден обсудили возможность следующего контакта, но о сроках пока говорить рано - Песков

22:39 07.12.2021
В США предполагают, что Россия может сконцентрировать близ Украины в два раза больше сил, чем весной

В США предполагают, что Россия может сконцентрировать близ Украины в два раза больше сил, чем весной

22:20 07.12.2021
Генерал Бридлав: Надо убедиться, что новые санкции США изменят поведение Путина

Генерал Бридлав: Надо убедиться, что новые санкции США изменят поведение Путина

22:04 07.12.2021
Байден, вероятно, был жестким во время телефонного разговора с Путиным, но это не завершит нынешний кризис

Байден, вероятно, был жестким во время телефонного разговора с Путиным, но это не завершит нынешний кризис

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Эрдоган заявил о готовности Анкары помочь в снижении напряженности между РФ и Украиной

Олаф Шольц избран канцлером ФРГ

Украина поддерживает призыв Байдена к Путину вернуться к дипломатии и обеспечить деэскалацию – Подоляк

Байден предупредил Путина о "сильных экономических и иных мерах" в случае военной эскалации с Украиной - Белый дом

БАЙДЕН ЗАЯВИЛ ПУТИНУ ОБ ОБЕСПОКОЕННОСТИ США И ИХ СОЮЗНИКОВ В СВЯЗИ С КОНЦЕНТРАЦИЕЙ СИЛ РФ БЛИЗ УКРАИНЫ - БЕЛЫЙ ДОМ

ПОСЛЕДНЕЕ

Парламент Швейцарии избрал главу МИД Кассиса президентом страны

Эрдоган заявил о готовности Анкары помочь в снижении напряженности между РФ и Украиной

Олаф Шольц избран канцлером ФРГ

Бундестаг приступил к выборам канцлера

Украина поддерживает призыв Байдена к Путину вернуться к дипломатии и обеспечить деэскалацию – Подоляк

Переговоры Байден-Путин свидетельствуют о потере субъектности Украины – нардеп Фриз

Байден предупредил Путина о "сильных экономических и иных мерах" в случае военной эскалации с Украиной - Белый дом

БАЙДЕН ЗАЯВИЛ ПУТИНУ ОБ ОБЕСПОКОЕННОСТИ США И ИХ СОЮЗНИКОВ В СВЯЗИ С КОНЦЕНТРАЦИЕЙ СИЛ РФ БЛИЗ УКРАИНЫ - БЕЛЫЙ ДОМ

Литва пока не определилась с механизмом применения санкций США против Беларуськалия

Глава ЕК пообещала ужесточить антироссийские санкции ЕС в случае угрозы Украине со стороны РФ

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА