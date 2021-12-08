Порошенко об итогах переговоров Байдена с Путиным: только единым фронтом сможем победить РФ

Пятый президент Украины (2014-2019), лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко приветствует поддержку со стороны США суверенитета и территориальной целостности Украины и готовность введения новых санкций, при этом советует действующему президенту Украины Владимиру Зеленскому прекратить игнорировать исходящую от РФ угрозу.

"Призываю украинские власти: прекратить игнорировать угрозу, не молчать и, самое главное, действовать – сделать все возможное для активной координации усилий с нашими союзниками для усиления давления на агрессора. Потому что создается впечатление, что восстановление территориальной целостности и суверенитета Украины больше интересует наших партнеров, а не действующую власть", – написал Порошенко в Facebook.

По его словам, также важно, чтобы Зеленский отказался от соблазна сепаратных переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным и присоединился к дипломатическим усилиям партнеров. "Только вместе единым фронтом сможем победить российского монстра", – подчеркнул политик.

Порошенко назвал разговор между президентом США Джозефом Байденом и Путиным по поводу эскалации российской агрессии против Украины необходимым шагом к созданию условий для предотвращения войны, но отметил, что для восстановления мира должно быть сделано еще много.

"Исключительно важно то, что президент Байден в переговорах выступал скоординированно и единым фронтом с союзниками по НАТО… Мы приветствуем непреклонную и неизменную поддержку американским руководством суверенитета и территориальной целостности Украины, а также права украинского народа самостоятельно выбирать собственный геополитический курс. Полностью поддерживаем подход к так называемым двум Д – призыв к немедленной деэскалации и дипломатическому пути урегулирования… Считаем, что такой подход должен быть усилен третьим Д – деоккупацией украинских территорий Донбасса и Крыма", – добавил политик.

По его словам, активное вовлечение Вашингтона в эти процессы способствовало бы достижению этой цели. "Приветствуем задекларированную готовность США и партнеров по ЕС нанести мощный санкционный удар по России в случае дальнейшей эскалации ситуации. Цена агрессии против Украины должна быть невыносимой для Кремля", – подчеркнул Порошенко, назвав сигналы из США о готовности продолжать усиление оборонных возможностей и устойчивости Украины обнадеживающими.