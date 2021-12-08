Политика

12:42 08.12.2021

Эрдоган заявил о готовности Анкары помочь в снижении напряженности между РФ и Украиной

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Эрдоган заявил о готовности Анкары помочь в снижении напряженности между РФ и Украиной

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в среду объявил о том, что Анкара может сыграть роль в стабилизации ситуации между РФ и Украиной, передает агентство "Анадолу"

"С согласия сторон, мы можем внести вклад с снижение напряженности между РФ и Украиной, что может проявится в виде посредничества, либо в любом ином формате", - приводит агентство слова Эрдогана.

На Западе выражают обеспокоенность в связи с передвижениями российских военных близ границы Украины и утверждают, что Москва концентрирует значительное количество военных сил на границе.

Ранее агентство Associated Press (AP) со ссылкой на источник, располагающий данными американской разведки, сообщило, что "российское вторжение в Украину" может быть осуществлено в начале 2022 года, к этому будут привлечены до 175 тыс. военнослужащих РФ.

Теги: #помощь #украина #эрдоган
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