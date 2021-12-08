Политика

11:42 08.12.2021

Олаф Шольц избран канцлером ФРГ

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Олаф Шольц избран канцлером ФРГ

Социал-демократ Олаф Шольц избран канцлером Германии в первом туре голосования.

Как объявила с трибуны президиума председатель Бундестага Бербель Бас, за кандидатуру Шольца проголосовали 395 депутатов из 736 при необходимом минимуме в 369 голосов.

"Против" проголосовали 303 человека, 6 депутатов воздержались.

Шольц сменит на посту Ангелу Меркель, которая руководила Германией 16 лет.

Правительственная коалиция будет состоять из социал-демократов, представителей Свободной демократической партии Германии и "Зеленых". Это так называемая коалиция "светофор" - название она получила по цветам партийной символики трех политических сил. Такой тип коалиции на федеральном уровне будет действовать впервые в ФРГ.

Шольц станет девятым по счету канцлером Германии. Политик родился в 1958 году в Оснабрюке, в юности он изучал юриспруденцию, проходил альтернативную воинскую службу и работал адвокатом. Шольц дважды был депутатом бундестага - с 1998 по 2001 год и с 2002 по 2011 год. С 2007 по 2009 год занимал должность министра труда в правительстве ФРГ, с 2011 по 2018 год был бургомистром города Гамбург. С марта 2018 года Шольц руководил министерством финансов Германии и одновременно был вице-канцлером ФРГ.

Теги: #избрание #канцлер #шольц_олаф
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