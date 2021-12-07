В США предполагают, что Россия может сконцентрировать близ Украины в два раза больше сил, чем весной

Россия способна, если захочет, стянуть к Украине в два раза больше сил, чем сделала это минувшей весной, заявила во вторник замгоссекретаря США Виктория Нуланд.

"Если полностью мобилизовать те силы, которые для этого планируется использовать, то военная группировка будет в два раза больше, чем прошлой весной. В частности, речь идет о примерно 100 батальонных тактических группах, иными словам, о примерно половине сухопутных сил России, базирующихся к западу от Урала", - говорится в заявлении Нуланд, переданном комитету сената США по иностранным делам.

Нуланд добавила, что по оценке США, Россия "разместила почти 100 тыс. военных близ северных, восточных, и южных границ Украины".

Эти силы, по мнению замгоссекретаря, "продолжают готовиться к решительным действиям в Украине, если получат соответствующий приказ. Потенциально это возможно в начале 2022 года".