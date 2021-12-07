Украина поддерживает призыв Байдена к Путину вернуться к дипломатии и обеспечить деэскалацию – Подоляк

Украина поддерживает призыв американского президента Джозефа Байдена к президенту РФ Владимиру Путина вернуться к дипломатическим инструментам и обеспечить деэскалацию в регионе, заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк после окончания переговоров Байдена и Путина.

"Мы будем координироваться и далее с американской стороной для достижения конкретных результатов в интересах Украины. Мы благодарны президенту Байдену за непоколебимую поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, а также за четкие усилия по объединению государств на защиту международного права и для стабилизации ситуации, в частности, в нашем регионе", - заявил Подоляк в комментарии, переданном агентству "Интерфакс-Украина" во вторник.

Он отметил, что "переговоры президентов Байдена и Путина не принесли сенсации и стали, скорее, промежуточным анализом того, что происходит в той части глобальной повестки дня, которая касается США, союзников и партнеров Америки.