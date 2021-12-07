Политика

20:54 07.12.2021

Переговоры Байден-Путин свидетельствуют о потере субъектности Украины – нардеп Фриз

1 мин читать
Переговоры Байден-Путин свидетельствуют о потере субъектности Украины – нардеп Фриз

Переговоры президентов США и РФ Джозефа Байдена и Владимира Путина свидетельствуют о потере субъектности Украины, считает народный депутат из фракции "Европейская солидарность" Ирина Фриз.

"К сожалению, эти переговоры впервые с начала войны свидетельствуют о потере субъектности Украины. Об Украине говорят без Украины", - сказала Фриз в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" во вторник.

Народный депутат при этом прогнозирует, что Путин не пойдет на деэскалацию, поскольку Кремль не видит в Украине независимое государство. "Более того, Путин стремится вернуть Украину под свой протекторат", - добавила она.

Фриз уверена, что по результатам переговоров "ожидать шагов по перезагрузке отношений Вашингтона с Кремлем не стоит, ведь Путин не собирается вести диалог - он стремится диктовать условия и ставить ультиматумы".

По ее словам, РФ продолжает тестировать слабые стороны партнеров и определять для себя дальнейшие тактические действия.

"Вместе с тем президент США имеет четкое понимание всех намерений Путина и должен продемонстрировать адекватную позицию противодействию агрессору, навязать ему гибридный мир на условиях силы", - сказала Фриз.

Теги: #рф #переговоры #евросолидарность #сша
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

20:36 07.12.2021
Байден предупредил Путина о "сильных экономических и иных мерах" в случае военной эскалации с Украиной - Белый дом

Байден предупредил Путина о "сильных экономических и иных мерах" в случае военной эскалации с Украиной - Белый дом

19:45 07.12.2021
Путин и Байден завершили переговоры

Путин и Байден завершили переговоры

18:01 07.12.2021
США будут требовать от ФРГ остановки "Северного потока 2" в случае конфликта РФ с Украиной - СМИ

США будут требовать от ФРГ остановки "Северного потока 2" в случае конфликта РФ с Украиной - СМИ

17:58 07.12.2021
Вашингтон изучает варианты на случай необходимости эвакуировать своих граждан из Украины - СМИ

Вашингтон изучает варианты на случай необходимости эвакуировать своих граждан из Украины - СМИ

17:30 07.12.2021
Глава ЕК пообещала ужесточить антироссийские санкции ЕС в случае угрозы Украине со стороны РФ

Глава ЕК пообещала ужесточить антироссийские санкции ЕС в случае угрозы Украине со стороны РФ

11:11 07.12.2021
Лидер республиканцев в Сенате призывает Байдена поставлять Украине оружие без ограничений

Лидер республиканцев в Сенате призывает Байдена поставлять Украине оружие без ограничений

07:55 07.12.2021
Зеленский и Блинкен согласовали позиции перед разговором президентов США и России

Зеленский и Блинкен согласовали позиции перед разговором президентов США и России

04:35 07.12.2021
Официальные лица США не поедут на Олимпиаду в Пекине, спортсмены примут участие в соревнованиях - Белый дом

Официальные лица США не поедут на Олимпиаду в Пекине, спортсмены примут участие в соревнованиях - Белый дом

02:17 07.12.2021
США и их европейские союзники выступили за активизацию переговоров в нормандском формате - Елисейский дворец

США и их европейские союзники выступили за активизацию переговоров в нормандском формате - Елисейский дворец

01:02 07.12.2021
США не навязывают союзникам реакцию на действия России - Пентагон

США не навязывают союзникам реакцию на действия России - Пентагон

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Байден предупредил Путина о "сильных экономических и иных мерах" в случае военной эскалации с Украиной - Белый дом

БАЙДЕН ЗАЯВИЛ ПУТИНУ ОБ ОБЕСПОКОЕННОСТИ США И ИХ СОЮЗНИКОВ В СВЯЗИ С КОНЦЕНТРАЦИЕЙ СИЛ РФ БЛИЗ УКРАИНЫ - БЕЛЫЙ ДОМ

Глава ЕК пообещала ужесточить антироссийские санкции ЕС в случае угрозы Украине со стороны РФ

Будущий канцлер Германии Шольц считает, что "нормандский формат" должен снова стать действенным инструментом

НАПК призывает партию "Голос" воздерживаться от попыток сорвать возобновление отчетности партий

ПОСЛЕДНЕЕ

БАЙДЕН ЗАЯВИЛ ПУТИНУ ОБ ОБЕСПОКОЕННОСТИ США И ИХ СОЮЗНИКОВ В СВЯЗИ С КОНЦЕНТРАЦИЕЙ СИЛ РФ БЛИЗ УКРАИНЫ - БЕЛЫЙ ДОМ

Литва пока не определилась с механизмом применения санкций США против Беларуськалия

Новое правительство Германии будет обсуждать политические аспекты проекта "Северный поток -2"

Стефанчук о переговорах Байдена и Путина: Я хочу, чтобы доминирующим стал месседж о том, что Украина - это зона украинских интересов

Будущий канцлер Германии Шольц считает, что "нормандский формат" должен снова стать действенным инструментом

НАПК призывает партию "Голос" воздерживаться от попыток сорвать возобновление отчетности партий

Россия не имеет и не будет иметь право вето на вступление Украины в НАТО – Порошенко

Великобритания продолжит использовать экономические и дипломатические инструменты для предотвращения агрессии РФ против Украины - Джонсон

Байден поговорил с лидерами Франции, Германии, Италии и Британии перед звонком Путину – Белый дом

Порошенко призывает международных партнеров активизировать предоставление оборонного вооружения украинской армии

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА