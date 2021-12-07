Политика

20:36 07.12.2021

Байден предупредил Путина о "сильных экономических и иных мерах" в случае военной эскалации с Украиной - Белый дом

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Байден предупредил Путина о "сильных экономических и иных мерах" в случае военной эскалации с Украиной - Белый дом

Президент США Джозеф Байден в ходе разговора во вторник по видеосвязи предупредил президента РФ Владимира Путина о том, что в случае военной эскалации с Украиной против РФ последуют, в частности, серьезные экономические меры, сообщили в Белом доме.

"Президент Байден... дал ясно понять, что США и их союзники ответят сильными экономическими и другими мерами в случае военной эскалации (с Украиной - ИФ)", - говорится в сообщении Белого дома.

В нем также указано, что Байден заявил Путину об обеспокоенности Вашингтона и его союзников из-за размещения российских военных сил близ Украины.

"Президент Байден выразил глубокую обеспокоенность со стороны США и их европейских союзников ввиду эскалации ситуации с размещением сил Россией близ Украины", - отмечается в сообщении.

Теги: #президент #сша #россия #украина
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