БАЙДЕН ЗАЯВИЛ ПУТИНУ ОБ ОБЕСПОКОЕННОСТИ США И ИХ СОЮЗНИКОВ В СВЯЗИ С КОНЦЕНТРАЦИЕЙ СИЛ РФ БЛИЗ УКРАИНЫ - БЕЛЫЙ ДОМ
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Байден предупредил Путина о "сильных экономических и иных мерах" в случае военной эскалации с Украиной - Белый дом
Будущий канцлер Германии Шольц считает, что "нормандский формат" должен снова стать действенным инструментом
Байден предупредил Путина о "сильных экономических и иных мерах" в случае военной эскалации с Украиной - Белый дом
Стефанчук о переговорах Байдена и Путина: Я хочу, чтобы доминирующим стал месседж о том, что Украина - это зона украинских интересов
Будущий канцлер Германии Шольц считает, что "нормандский формат" должен снова стать действенным инструментом
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