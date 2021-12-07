Политика

20:21 07.12.2021

БАЙДЕН ЗАЯВИЛ ПУТИНУ ОБ ОБЕСПОКОЕННОСТИ США И ИХ СОЮЗНИКОВ В СВЯЗИ С КОНЦЕНТРАЦИЕЙ СИЛ РФ БЛИЗ УКРАИНЫ - БЕЛЫЙ ДОМ

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БАЙДЕН ЗАЯВИЛ ПУТИНУ ОБ ОБЕСПОКОЕННОСТИ США И ИХ СОЮЗНИКОВ В СВЯЗИ С КОНЦЕНТРАЦИЕЙ СИЛ РФ БЛИЗ УКРАИНЫ - БЕЛЫЙ ДОМ

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Интерфакс-Украина
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