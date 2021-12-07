Политика

17:30 07.12.2021

Глава ЕК пообещала ужесточить антироссийские санкции ЕС в случае угрозы Украине со стороны РФ

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Глава ЕК пообещала ужесточить антироссийские санкции ЕС в случае угрозы Украине со стороны РФ

Евросоюз усилит действующие санкции в отношении РФ и примет новые, если Россия будет угрожать Украине в военном плане, заявила председатель Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен.

"Европейский союз надлежащим образом отреагирует на любую дальнейшую агрессию, включая нарушения международного права и любые другие злонамеренные действия, предпринятые против нас или наших соседей, включая Украину", - сказала глава ЕК во вторник в видеовыступлении на конференции послов ЕС.

"Этот ответ будет выражаться в усилении и расширении существующих режимов санкций. И, кроме того, мы готовы принять дополнительные ограничительные меры", - сообщила фон дер Ляйен, не уточняя, о какого рода новых санкциях идет речь.

Она заверила в "полной и непоколебимой поддержке Украины" со стороны Европейского союза перед лицом "агрессии РФ", которую она связала с российским "военным передвижением и массированным наращиванием военной мощи вдоль украинской границы".

По ее словам, "агрессивные действия России продолжают дестабилизировать безопасность в Европе".

Теги: #рф #евросоюз #санкции #ляйен
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