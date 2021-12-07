Политика

14:23 07.12.2021

Стефанчук о переговорах Байдена и Путина: Я хочу, чтобы доминирующим стал месседж о том, что Украина - это зона украинских интересов

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Стефанчук о переговорах Байдена и Путина: Я хочу, чтобы доминирующим стал месседж о том, что Украина - это зона украинских интересов

Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук убежден, что месседж о том, что Украина - это зона украинских интересов, должен быть доминирующим во время разговора между президентами США Джозефа Байдена и России Владимира Путина во вторник.

"Украина - это зона украинских интересов. Я очень хочу, чтобы именно этот месседж был доминирующим при переговорах между двумя президентами больших государств. И только исходя из этого мы должны формировать концепцию нашего сосуществования в глобальном пространстве. И это тезис номер один, который я хочу, чтобы был донесен", - заявил спикер на брифинге во вторник.

При этом он подчеркнул, что важным также должно быть понимание того, что "Украина - не одна, то есть наше государство не просто становится субъектом в международном пространстве, но может также получить поддержку и помощь других стран, которые разделяют те ценности демократии, суверенитета, территориальной целостности и безопасности стран и невмешательства в современный мировой порядок".

Вместе с тем он считает, что успехом этих переговоров не только для Украины, но и для Европы в целом станет то, что "вторая сторона, Российская Федерация, услышит первую сторону, Соединённые Штаты Америки".

Кроме того, Стефанчук подчеркнул, что для Украины важно сформировать свою повестку дня по результатам переговоров Байдена и Путина, и в случае необходимости принятия каких-либо решений в связи с этим.

Теги: #байден #путин #стефанчук
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