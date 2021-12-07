Будущий канцлер Германии Шольц считает, что "нормандский формат" должен снова стать действенным инструментом

Будущий канцлер Германии Шольц считает, что "нормандский формат" снова должен стать действенным инструментом урегулирования кризиса на востоке Украины.

"Нужно сделать так, чтобы "нормандский формат" снова возымел действие... В остальном мы поставили себе цель, чтобы Украина оставалась транзитной страной для газа. И мы будем стремиться к этому и впредь", - сказал Шольц журналистам в Берлине во вторник.

Ранее уходящий канцлер Ангела Меркель неоднократно говорила, что сожалеет, что до окончания срока ее полномочий не удалось провести еще один саммит в "нормандском формате".

"Нормандский формат" ("нормандская четвёрка") - группа руководителей четырёх стран (Германии, России, Украины и Франции) по урегулированию ситуации на востоке Украины. Образован на встрече глав Германии, Франции, России и Украины 6 июня 2014 года в Шато-де-Бенувиль в Нормандии (Франция) во время празднования 70-й годовщины высадки союзников (1944).