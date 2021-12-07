Политика

13:30 07.12.2021

НАПК призывает партию "Голос" воздерживаться от попыток сорвать возобновление отчетности партий

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НАПК призывает партию "Голос" воздерживаться от попыток сорвать возобновление отчетности партий

Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) предостерегает политическую партию "Голос" от попыток сорвать возобновление отчетности партий в Украине, говорится в заявлении НАПК, обнародованном во вторник в телеграмме.

Отмечается, что накануне НАПК получило обращение от народного депутата от фракции "Голос", в котором депутат свидетельствует о якобы наличии у главы НАПК конфликта интересов в связи с представлением в Верховной Раде поправок президента Украины к законопроекту № 5253-1, который призван возобновить отчет партий. При этом в обращении не содержится объяснения, какой именно личный интерес возник в этой ситуации, по мнению партии.

"НАПК проведет мониторинг по конфликту интересов в соответствии с действующим законодательством. Отметим, что статья 134 регламента Верховной Рады прямо предусматривает, что "рассмотрение предложений президента Украины начинается с доклада этих предложений должностным лицом, определенным президентом Украины". По сложившейся практике такие предложения представляет руководитель органа, формирующего политику в соответствующей сфере. В других сферах такими органами являются министерства, в сфере предотвращения коррупции — НАПК", — отметил замглавы агентства Роман Сухоставец.

В то же время, в НАПК уточняют, что это обращение и соответствующее публичное заявление "Голоса" могут свидетельствовать о попытке фракции дискредитировать законопроект № 5253-1 и сорвать возобновление отчетности партий.

"Раньше НАПК нашло существенные нарушения в отчете "Голоса" и прекратило его государственное финансирование, как и в случае двух других парламентских партий. Следовательно, представление дальнейших отчетов и их проверка НАПК могут казаться отдельным членам фракции "Голос" рискованными". – подчеркивают в агентстве.

Там уточняют, что опровергнуть эту позицию партия может, представив публично доступный отчет.

"О собственных финансах "Голос" не отчитывался перед гражданами с 23 октября 2020 года", - добавляют в НАПК.

Как сообщалось, 6 декабря политическая партия "Голос" заявила о конфликте интересов в действиях главы Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) Александра Новикова.

В обнародованном пресс-службой политсилы заявлении отмечалось, что Новиков по поручению президента Украины на заседании парламентского комитета по вопросам правовой политики 25 ноября представлял предложения главы государства к закону "О политических партиях в Украине" (относительно усовершенствования правового регулирования финансирования деятельности политических партий).

При этом, ссылаясь на положения части второй статьи 4 закона "О предотвращении коррупции", в "Голосе" подчеркивают, что НАПК является ответственным перед Верховной Радой, подконтрольным ей и подотчетным Кабинету министров. В партии также пояснили, что среди полномочий, в частности, определенных в статье 12 закона "О предотвращении коррупции", отсутствуют полномочия представлять и защищать предложения президента и быть докладчиком по них.

В связи с этим в "Голосе" потребовали привлечь Новикова к ответственности за совершение действий в условиях реального конфликта интересов и уклонение от обязанности урегулировать его.

НАПК в 2020 году приостановило до устранения нарушений финансирование ряда парламентских политических партий в связи с указанием недостоверных сведений в отчетах. В частности, НАПК установило, что партия "Голос" оформила ряд договоров с физическими лицами-предпринимателями на сумму около 1,1 млн грн по услугам, выполнение которых документально надлежащим образом не подтверждено. Среди таких услуг - медийный мониторинг, поиск информации, социологические исследования.

11 ноября 2021 года партия "Голос" заявила, что НАПК приостановило финансирование незаконно и игнорирует решения судов.

""Голос" расценивает действия НАПК, направленные на приостановление государственного финансирования политсилы как политическое давление на оппозицию", - подчеркнули в партии.

Партия "Голос" обратилась с иском в Окружной административный суд Киева (ОАСК), который постановил возобновить финансирование. Решение было подтверждено апелляционным судом. Руководствуясь этим решением, НАПК перечислило партии соответствующее государственное финансирование.

В то же время НАПК обратилось с кассационной жалобой в Верховный Суд для окончательного урегулирования ситуации, а также 29 сентября 2021 года подало ходатайство о прекращении действия решения апелляционного суда.

"В ходатайстве Агентство отметило риски, связанные с перечислением средств политической партии до окончательного решения ВС. В частности, о том, что закон прямо не предусматривает механизма возврата этих средств в государственный бюджет в случае принятия решения в пользу НАПК", - указывается в сообщении.

Судебное заседание по кассационной жалобе НАПК должно состояться в Верховном Суде 23 ноября в 12:00.

19 ноября 2021 года НАПК возобновило государственное финансирование политической партии "Голос", приостановленное в начале 2021 года.

Теги: #напк #финансирование #голос #отчетнось
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