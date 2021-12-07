Россия не имеет и не будет иметь право вето на вступление Украины в НАТО – Порошенко

Пятый президент Украины, лидер партии "Европейская Солидарность" и народный депутат от одноименной фракции Петр Порошенко назвал ключевые позиции Украины в преддверии переговоров президента Соединенных Штатов Америки Джозефа Байдена с президентом России Владимиром Путиным.

Как сообщает пресс-служба "Евросолидарности", Порошенко считает, что президент США Джо Байден – преданный свободе и демократии, очень компетентный и профессиональный человек, очень любящий Украину и очень хорошо разбирающийся в украинских вопросах.

"И в этих условиях позиция, которая будет высказана во время этого разговора, очень важна для Украины… Пункт номер один. То, за что мы держались пять лет моего президентства – ничего об Украине без Украины", - отметил нардеп.

Он заявил, что очень важно, чтобы и европейские, и американские союзники и до и после разговора четко координировали свои действия с украинской властью, украинским государством, украинским народом.

"Вторая позиция. Россия не имеет и не будет иметь право вето на вступление Украины в НАТО, расширение НАТО на восток. Более того, этот вопрос не вопрос, который важен для самой Украины. Это точно тест – существует ли НАТО сегодня или нет. Если Путин получит возможность диктовать НАТО свободу, выдвигать НАТО ультиматумы, тогда нет никакого смысла в существовании НАТО. Я очень рад, что Путин получил очень мощный и железный ответ в том смысле, что никаких ультиматумов Россия НАТО выдвигать не будет", – подчеркнул Порошенко.

По его словам, инициатива Кремля и Путина по так называемой европейской зоне безопасности может начать рассматриваться только тогда, когда Россия вернется в зону действия международного права, из которой она вышла с первых часов захвата Крыма и агрессии против нашего государства на Донбассе.

"Предпосылкой для любых переговоров по зоне безопасности является возобновление украинского суверенитета и освобождение оккупированных Крыма и Донбасса, возвращение их в состав Украины", – уточнил лидер "Евросолидарности".

Он также указал на необходимость восстановления Нормандского формата, поскольку "наличие за спиной сильных союзников" в лице Германии и Франции сделает Украину и украинскую переговорную позицию "более сильными".

"Никаких тет-а-тетов, никаких "междусобойчиков", которые вредны и опасны для Украины", –подчеркнул пятый президент.

Порошенко добавил, что Украина приветствовала бы назначение специального представителя США для координации работы в Нормандском формате, а также назвал выполнение Россией всех пунктов Минских договоренностей важным условием для ведения переговоров.