Великобритания продолжит использовать экономические и дипломатические инструменты для предотвращения агрессии РФ против Украины - Джонсон

Великобритания продолжит использовать экономические и дипломатические инструменты для предотвращения агрессии РФ против Украины, заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в разговоре с лидерами США, Италии, Франции и Германии.

"Премьер-министр заявил, что Великобритания продолжит использовать все имеющиеся в ее распоряжении экономические и дипломатические инструменты для предотвращения любой российской агрессии против Украины", - говорится в сообщении на сайте правительства Великобритании во вторник.

Указывается, что лидеры подчеркнули необходимость выступить единым фронтом перед лицом угроз и враждебности со стороны России.

"Лидеры призвали Россию деэскалировать напряженность и подтвердили свою решительную поддержку территориальной целостности Украины", - подчеркивается в сообщении.

Лидеры согласились снова провести переговоры после разговора президента Байдена с президентом Путиным.