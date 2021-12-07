Политика

10:16 07.12.2021

Байден поговорил с лидерами Франции, Германии, Италии и Британии перед звонком Путину – Белый дом

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Байден поговорил с лидерами Франции, Германии, Италии и Британии перед звонком Путину – Белый дом

Президент США Джозеф Байден поговорил с лидерами Франции, Германии, Италии и Британии перед видеозвонком президенту России Владимиру Путину, обсуждалась общая обеспокоенность наращиванием российских военных на границах Украины.

"Сегодня президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Ангела Меркель, премьер-министр Италии Марио Драги, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и президент США Байде совершили звонок", - говорится в сообщении на сайте Белого дома в понедельник.

Согласно сообщению, лидеры обсудили "свою общую обеспокоенность наращиванием российской военной мощи на границах Украины и все более жесткую риторику России".

"Они призвали Россию деэскалировать напряженность и согласились с тем, что дипломатия, особенно в рамках Нормандского формата, является единственным путем к урегулированию конфликта на Донбассе посредством выполнения Минских соглашений", - указывается в сообщении.

Так, лидеры подчеркнули свою поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины. Они договорились, что их команды будут поддерживать тесный контакт, в том числе в консультациях с союзниками по НАТО и партнерами по ЕС, в отношении скоординированного и всеобъемлющего подхода.

Теги: #европа #байден #путин
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