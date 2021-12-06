Политика

19:47 06.12.2021

Вашингтон координирует с партнерами экономические меры против Москвы в случае российского вторжения на Украину - СМИ

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Вашингтон координирует с партнерами экономические меры против Москвы в случае российского вторжения на Украину - СМИ

Президент США Джо Байден в ходе запланированного на 7 декабря разговора с президентом России Владимиром Путиным предупредит, что Вашингтон координирует с союзниками жесткие экономические меры в случае вторжения России на Украину, сообщают западные СМИ в понедельник со ссылкой на неназванного сотрудника Белого дома.

По словам высокопоставленного чиновника администрации США, "Байден скажет Путину, что США координируются с союзниками по вопросу введения жестких санкций против экономики России, если Москва вторгнется на Украину".

"США предпочитают экономические, а не военные меры", - приводит его слова агентство Bloomberg.

Теги: #сша #россия #санкции #позиции
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