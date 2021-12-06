Политика

15:48 06.12.2021

Новый канцлер Австрии Нехаммер вступил в должность

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Новый канцлер Австрии Нехаммер вступил в должность

Новый канцлер Австрии, представитель Австрийской народной партии Карл Нехаммер, в понедельник вступил в должность, сообщает австрийский телеканал ORF.

Глава МИД Александр Шалленберг, который в переходный период (менее двух месяцев) исполнял обязанности канцлера, вернулся к своим обязанностям.

Экс-канцлер Себастьян Курц 2 декабря сообщил о намерении оставить все политические должности. В октябре Курц подал в отставку в свете коррупционного скандала. Канцлером он стал в 2017 году, на тот момент Курц был самым молодым главой правительства в мире.

Теги: #австрия #нехаммер
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