Стефанчук выступает за активное взаимодействие парламентских делегаций Украины, Польши, Литвы

Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук высказывается за продолжение активных действий парламентских делегаций Украины, Польши и Литвы на международных площадках.

"Важно продолжение активных действий наших стран, в том числе наших делегаций в ПАСЕ, ПА НАТО, а также в Европейском парламенте", — заявил Стефанчук на XI заседании Межпарламентской ассамблеи Верховной Рады Украины, Сейма и Сената Польши и Сейма Литвы, сообщает пресс-служба Верховной Рады.

Он выразил надежду, что странам "Люблинского треугольника" (Украине, Польше и Литве – ИФ) удастся объединить усилия для консолидации международного сообщества с учетом новых элементов гибридного давления со стороны России и Беларуси.

Глава украинского парламента также рассчитывает на дальнейшую поддержку Польшей и Литвой курса Украины в ЕС и НАТО, активное взаимодействие стран в рамках "Люблинского треугольника" и "Крымской платформы".

"Убежден, что нынешние вызовы будут укреплять нашу дружбу и партнерство. Наша сегодняшняя солидарность и взаимодействие базируются на общей истории, европейских ценностях и взаимном уважении", - отметил Стефанчук.

Как сообщалось, Стефанчук 5-6 декабря находится с рабочим визитом в Польше, где участвует в XI сессии Межпарламентской ассамблеи Верховной Рады, Сейма Литвы и Сейма и Сената Польши.