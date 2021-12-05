Политика

09:06 05.12.2021

Порошенко: Украина может защитить себя, но ей необходимо оборонительное оружие и санкции против России

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Порошенко: Украина может защитить себя, но ей необходимо оборонительное оружие и санкции против России

Украина может защитить себя, но ей необходимо оборонительное оружие, санкции против России и единство западных партнеров, заявил лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко.

"Мы способны защитить свою землю сами, но нам, безусловно, нужно оборонительное оружие и "адские" санкции против России сегодня, если агрессия будет продолжаться", - цитирует пресс-служба "Европейской солидарности" слова Порошенко, сказанные в эфире итальянского телеканала Sky TG24.

По его словам, Украине необходима поддержка со стороны ЕС и США на пути реформ, укрепляющих устойчивость страны. "Нам, безусловно, необходимо единство всего Свободного мира. В этой ситуации нам необходим сильный и единый голос для дипломатического давления на Россию. И в таком случае нет сомнений, что мы добьемся успеха", - уверен политик.

"Если вы спросите меня, можно ли ожидать, что Путин пойдет на новое обострение войны, я отвечу так: никто не знает, потому что Путин и сам не знает, пойдет ли он дальше или нет. Это будет зависеть от того, насколько эффективным, насколько сильным и насколько объединенным будет свободный мир", - подчеркнул Порошенко.

Также лидер "Евросолидарности" убежден, что саммит между президентами США и РФ Джо Байденом и Владимиром Путиным "абсолютно правильное решение".

"Единственный голос Украины и НАТО тоже абсолютно правильное решение. И увеличение поддержки Украины оборонным оружием – абсолютно правильное решение тоже. Думаю, что внутри Украины… я не сомневаюсь, что нам нужно быть объединенными для защиты наших ценностей, нашей европейской интеграции и суверенитета", - подытожил Порошенко.

Теги: #порошенко #оружие #украина #защита
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