Порошенко убежден, что гарантии Путину не расширять НАТО будут означать конец объединенной Европы

Лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко убежден, что гарантии президенту РФ Владимиру Путину не расширять Североатлантический альянс НАТО будут означать конец объединенной Европы, сообщает пресс-служба политсилы.

"России нельзя гарантировать не расширение НАТО, поскольку это будет концом НАТО и свободной Европы. Соглашение на такое предложение было бы концом и для НАТО, и для Свободного мира, и Европы". В этой ситуации мы должны понимать, что Путин всегда уйдет настолько далеко, сколь ему позволяет западный свободный мир. Это опасность не только для Украины, это опасность для нашего суверенитета, территориальной целостности и независимости. Это опасность для демократии и свободы, это угроза для Европы и глобальной безопасности", - заявил Порошенко в прямом эфире итальянского телеканала Sky TG24.

По словам политика, стратегической целью Путина является захват Украины. "Мы не должны разрешить ему использовать все эти инструменты влияния на Европу. Это ведь не только война в отношении Украины, которая идет с 2014 года с прямой агрессией России против Украины и попыткой аннексии Крыма. Это тоже кризис на границе Литвы, Латвии, Эстонии. Это тоже опасная ситуация в Польше, Боснии и Герцеговине", - пояснил он.

"Это попытка Путина дестабилизировать Европу и весь мир, сломать единство Европейского Союза и Трансатлантического сообщества. Наш общий интерес – не позволить ему это сделать. И в этой ситуации очень важно для всего мира, в частности для Европейского Союза и НАТО, быть вместе с Украиной", - резюмировал Порошенко.