"Евросолидарность": в сложной внешней ситуации власть "раскачивает лодку" вместо противодействия агрессии

Действующая власть во главе с президентом Украины Владимиром Зеленским в условиях сложной внешней ситуации и угрозы российского вторжения "раскачивает лодку" и ведет борьбу с оппозицией вместо того, чтобы объединять усилия по противодействию агрессии, заявили в партии "Европейская солидарность".

"Вместо того чтобы сосредоточиться на срочных мерах по усилению обороноспособности страны, они воюют со своим политическим оппонентом, охотятся на вымышленных "врагов" Зеленского. Вместо того чтобы принять стратегические и тактические предложения Порошенко относительно дипломатического и военного противодействия Путину, Зеленский начал новый виток агрессии против Порошенко и всей оппозиции. В сложной внешней ситуации власти сами раскачивают лодку, вместо того чтобы объединять усилия для противодействия агрессии", - подчеркивает пресс-служба политсилы, комментируя информацию о возможности военного вторжения РФ в Украину и подготовку нового сообщения о подозрении пятому президенту Украины Петру Порошенко.

В партии подчеркнули, что уголовные производства, начатые против Порошенко, сфабрикованы и являются попыткой незаконного давления со стороны власти.

"Под постоянным незаконным давлением Зеленского против Петра Порошенко сфабриковано уже более ста разных уголовных дел. Все они – политически мотивированные и шитые белыми нитями. Так называемое угольное дело – так же фейк и ложь, которые фабрикуются на Банковой в результате личных страхов и комплексов Зеленского", - указывается в комментарии.

Как сообщил ранее бывший замгенпрокурора Украины, адвокат Виктор Трепак, в ближайшее время Офис генпрокурора может предъявить подозрение пятому президенту Украины Петру Порошенко по делу о поставках угля из ОРДЛО в рамках расследования дела Виктора Медведчука. По его словам, генпрокурор Ирина Венедиктова собралась "десятидневную командировку", именно тогда подозрение и может подписать один из и.о. главы Офиса генпрокурора, " если на Банковой уже принято политическое решение".