Ермак обсудил с послами G7 и ЕС ситуацию с безопасностью у границ Украины, мирный процесс по Донбассу, закон о деолигархизации и ход реформ

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак обсудил с послами G7 и Европейского Союза ситуацию с безопасностью у границ Украины, мирный процесс по Донбассу.

Как сообщает в субботу пресс-служба главы государства, Ермак проинформировал иностранных дипломатов о ходе процесса мирного урегулирования на Донбассе и возвращении временно оккупированных территорий, а также о напряженности вокруг государственных границ Украины.

Ермак поблагодарил международных партнеров за поддержку и помощь Украине на разных уровнях в связи с этой ситуацией и возможностью эскалации со стороны России.

В контексте переговорного процесса по Донбассу руководитель Офиса президента и послы стран G7 и ЕС обменялись мнениями по повестке дня работы Трехсторонней контактной группы и инициатив Украины на этой площадке.

Ермак также рассказал о внутриполитических процессах в Украине. Он подчеркнул, что есть внешние и внутренние силы, заинтересованные в дестабилизации ситуации, есть также сопротивление реформам со стороны старой системы, сообщает пресс-служба.

«Хочу заметить, что этот закон (закон об ограничении влияния олигархов. – ИФ) не направлен против какой-либо фамилии. Его цель – исключить возможности для олигархического бизнеса влиять на политические процессы, покупать политиков и манипулировать медиа. При этом никто ни у кого ничего не будет забирать и не нарушать ничьи права», – сказал Ермак.

Стороны также подняли вопрос о принятии закона об усовершенствовании организационно-правовых основ деятельности Службы безопасности Украины, проведении конкурса по избранию руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) и ходе судебной реформы, в отношении которой был отмечен значительный прогресс.

Ермак заверил, что президент заинтересован в доведении этих процессов до результата, ожидаемого украинским обществом и иностранными партнерами Украины.